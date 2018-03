Fußball Gelungener Auftakt für Gammesfeld

Gammesfeld / Verein

Spvgg Gammesfeld – SC Amrichshausen 4:1 (2:0)

Tore: 1:0 David Weber (15.), 2:0 Aaron Weber (36.), 3:0 David Weber (46.), 3:1 Mikel Lucke (49.), 4:1 Andreas Barthelmeß (65.)

Die Landwehrelf feiert zum Jahresauftakt einen ungefährdeten Heimsieg. Bereits nach einer Viertelstunde gelang David Weber mit einem „Sonntagsschuss“ die Führung. Danach hatten die Gäste ihre beste Phase, ohne sich dabei zwingende Möglichkeiten zu erspielen. Nach einer halben Stunde bekam Gammesfeld das Spiel wieder in den Griff und kam nach toller Einzelleistung von Aaron Weber zum 2:0. Die Gäste hatten eine Möglichkeit per Freistoß, den Torhüter Dominik Schüttler jedoch mit einer Faust klären konnte. Direkt nach der Pause baute David Weber den Vorsprung mit seinem zweiten Treffer aus. Die Gäste konnten fast im Gegenzug verkürzen. Ein schneller Angriff über David Weber, dessen Flanke von Andreas Barthelmeß verwertet wurde, brachte die endgültige Entscheidung. – Reserven: 1:1

SC Wiesenbach – SV Berlichingen/Jagsthausen 5:3 (1:2)

Tore: 1:0 Michael Hauber (2.), 1:1, 1:2 Benno Schneider (6., 29., FE), 2:2 Michael Hauber (50.), 3:2, 4:2 Danut Esanu (63., 65.), 5:2 Eduard Streidenberger (78.), 5:3 Dominik Pfennig (88.)

Ohne großes Abtasten starteten beide Teams in die Partie. Die schnelle Führung der Gastgeber wurde postwendend egalisiert. In der Folge entwickelte sich ein eher ruppiges Spiel ohne nennenswerte Chancen. Nach einer knappen halben Stunde bekamen die Gäste einen Strafstoß zugesprochen, den sie zur Pausenführung nutzten. Nach dem Seitenwechsel kam Wiesenbach besser in die Partie und Michael Hauber gelang mit seinem zweiten Treffer der Ausgleich. Torjäger Danut Esanu sorgte mit einem Doppelpack binnen drei Minuten für die Vorentscheidung. Die Gäste hatten in dieser Phase nicht viel entgegenzusetzen und der Treffer zum 5:3 kam zu spät, um die Niederlage abzuwenden. – Reserven: 6:1