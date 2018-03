Fußball Ganz im Zeichen des Abstiegskampfes

Satteldorf / Willi Herrmann

In der Kreisliga A2 kann sich der spielfreie Spitzenreiter Ilshofen nach seinem glücklichen Sieg über Verfolger Gera­bronn an diesem Wochenende bequem zurücklehnen und zuschauen, was die Konkurrenz auf die Beine bringt.

Die nächsten Verfolger Gera­bronn und Matzenbach stehen morgen vor durchaus anspruchsvollen Aufgaben. Gerabronn hat es auf eigenem Platz mit dem Vizemeister des Vorjahres, also Westgartshausen, zu tun. Auch wenn die Runde der „Moles“ bisher alles andere als rund gelaufen ist, werden sie sich in dieser Partie richtig reinhängen, um zu beweisen, dass in Zukunft wieder mit ihnen zu rechnen ist. Matzenbach muss zum Bezirksliga-Absteiger Crailsheim II. Auch dort lief es zu Beginn der Saison überhaupt nicht, aber zuletzt wurde einiges an Boden gutgemacht.

Gründelhardt unter Zugzwang

Für den Tabellenvierten Leukershausen gilt es nach dem Rückschlag gegen Rot am See, beim Kellerkind in Ingersheim dreifach zu punkten. Da der Aufsteiger nichts zu verschenken hat, könnte es eine durchaus heiße Partie werden. Die immer noch nach Spielen klar im Hintertreffen liegenden Gründelhardter sind in Vellberg unter Zugzwang. Aber auch hier gilt für die Gastgeber die Devise: „Wir brauchen jeden Punkt, um möglichst weit vom Tabellenende wegzubleiben.“ Beim Unentschieden in Ilshofen zum Jahresauftakt hat Vellberg auf jeden Fall schon einmal positiv überrascht.

Ganz im Zeichen des Abstiegskampfs ist das Gemeindeduell in Satteldorf. Ellrichshausen kann nur ein Sieg aus der Krise helfen. Brettheim braucht auf eigenem Platz gegen Bühlertann endlich wieder ein positives Ergebnis. In den letzten Partien waren die Mannen um Andreas Pfänder immer nah dran, hatten aber am Ende das Nachsehen. Absolut offen dürfte das Derby zwischen Rot am See und Hengstfeld sein, auch wenn der Kunstrasen natürlich leicht für die Gastgeber spricht.

Sonntag, 18. März, 15 Uhr:

SV Ingersheim – Spfr. Leukershausen, SV Brettheim – SC Bühlertann, TSV Vellberg – SV Gründelhardt, TSV Gera­bronn – SV Westgartshausen, TV Rot am See – Spvgg Hengstfeld, TSV Crailsheim II – FC Matzenbach (13 Uhr), Spvgg Satteldorf II – KSG Ellrichshausen