Fußball Gammesfeld: Am besten noch ein Sieg

Gammesfeld: Am besten noch ein Sieg

Blaufelden / Willi Hermann

In der Kreisliga A 3 darf sich der als Meister feststehende Tabellenführer Markelsheim/Elpersheim an diesem Wochenende bequem zurücklehnen und zuschauen, was die Konkurrenz im Kampf um den Relegationsplatz auf die Beine stellt. Mit Dörzbach/Klepsau, Weikersheim/Schäftesheim und Creglingen ist hier ein Trio nahezu gleichauf.

Auch der morgige Gammesfelder Gastgeber Bieringen kann sich durchaus noch Hoffnungen machen, ist aber unter Zugzwang. Die Landwehrelf selbst braucht noch einen Erfolg, um die letzten Zweifel am Klassenerhalt zu zerstreuen. Für Wiesenbach gilt es, im Aufeinandertreffen mit Tabellennachbar Löffelstelzen/Bad Mergentheim den zuletzt verlorenen Boden wieder gutzumachen und sicher in der ersten Tabellenhälfte zu bleiben.

Sonntag, 27. Mai, 15 Uhr

DJK Bieringen – Spvgg Gammesfeld, SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim – SC Wiesenbach, TV Niederstetten – TSV Dörzbach/Klepsau, Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern – SGM Weikersheim/Schäftersheim, FC Creglingen – FSV Hollenbach II, 1. FC Igersheim – TSV Althausen/Neunkirchen