Fußball Gammesfeld kann Plätze gut machen

Gammesfeld / Willi Hermann

Wiesenbach und Gammesfeld konnten am Sonntag in der Kreisliga A3 einen gelungenen Einstand ins Spieljahr 2018 feiern. Heute Abend wäre es jetzt für beide wichtig, in ihren Nachholpartien gegen Gegner aus der jeweiligen Tabellenregion nachzulegen.

Wiesenbachs Gast aus Bieringen wurde am vergangenen Sonntag mit einer deutlichen 1:5-Klatsche von der Tabellenspitze verdrängt, liegt aber nach Punkten mit Dörzbach/Klepsau immer noch gleichauf auf dem Relegationsplatz. Wiesenbachs Torjäger Danut Esanu sorgte am Sonntag mit einem Doppelpack für die Entscheidung. Die Hausherren haben bei einer Partie weniger sechs Punkte Rückstand auf die Gäste. Sie könnten also mit einem Erfolg fast gleichziehen.

Die Spvgg Gammesfeld erwartet den Tabellennachbarn Berlichingen/Jagsthausen, der nach der Niederlage am Sonntag in Wiesenbach also schon wieder die weite Anreise auf sich nehmen muss. Mit einem Erfolg würde die Landwehrelf gleich zwei Plätze in der Tabelle gutmachen und hätte etwas Luft zum Kellerduo Igersheim und Althausen/Neunkirchen.

Am Sonntagnachmittag (15 Uhr) muss der SC Wiesenbach dann in Igersheim ran, während die Spvgg Gammesfeld gleichzeitig bei der SGM Markelsheim/Elpersheim antritt.

Heute, 18.30 Uhr

SC Wiesenbach – DJK Bieringen, Spvgg Gammesfeld – SV Berlichingen/Jagsthausen, Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern – SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim, SGM Weikersheim/Schäftersheim – FC Creglingen, SGM Markelsheim/Elpersheim – 1. FC Igersheim, SC Amrichshausen – TSV Althausen/Neunkirchen