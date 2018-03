Fußball Gammesfeld gegen Primus machtlos

Wiesenbach / Von den Vereinen

SC Wiesenbach – SC Amrichshausen 7:2 (6:0)

Tore: 1:0 Danut Esanu (4.), 2:0 Andreas Ganzhorn (5.), 3:0 Philipp Model (9.), 4:0 Jonas Hirschmann (18.), 5:0, 6:0 Danut Esanu (31., 39.), 7:0 Jannik Keidel (55.), 7:1 Florian Wolpert (66.), 7:2 Mikel Lucke (90.)

Die Hausherren legten einen furiosen Start hin. Den Anfang machte Danut Esanu. Kurz darauf war Andreas Ganzhorn zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Die nächste Möglichkeit schien bereits entschärft, doch der Ball kam Philipp Model vor die Füße, und er schoss ihn knapp neben den Pfosten ins Tor. Das 4:0 fiel wiederum nach einem Eckball per Kopf durch Jonas Hirschmann. Danut Esanu war in der Folge mit zwei weiteren Treffern zum 6:0-Halbzeitstand erfolgreich. Die Gäste agierten in der Abwehr oft unkonzentriert, spielten dafür gut nach vorne mit, waren aber im Abschluss zu harmlos. In der zweiten Hälfte war dann verständlicherweise etwas die Luft raus. Nachdem Jannik Keidel nochmals erhöhte, nutzte daraufhin Florian Wolpert die Gelegenheit zum 7:1. – Reserven: 3:2

Spvgg Gammesfeld – TSV Dörzbach/ Klepsau 1:4 (1:1)

Tore: 0:1 Marco Schmieg (5.), 1:1 Andreas Barthelmeß (31.), 1:2 Dennis Stier (58.), 1:3, 1:4 Marco Schmieg (60., 88.)

Der Tabellenführer gab sich im Landwehrstation keine Blöße und holte sich verdient die drei Punkte. Mit einem direkt verwandelten Freistoß durch Marco Schmieg gingen die Gäste früh in Führung. Die Spvgg hielt zunächst gut mit und kam zu Chancen. Aaron Weber scheiterte in der 22. Minute am Pfosten. Mit einem tollen Schuss aus der Drehung gelang dann Andreas Bar­thelmeß der bis dato verdiente Ausgleich. Die große Chance zum Führungstreffer hatte Aaron Weber kurz vor der Pause. Auch nach dem Seitenwechsel war die Heim­elf zunächst am Drücker. Doch die Gäste drehten mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten die Partie. Das Spiel wurde danach durch viele kleine Fouls unterbrochen, sodass kaum noch Spielfluss aufkam. – Reserven: 4:3