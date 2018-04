Frauenfußball Gammesfeld bleibt Dritter

Gammesfeld / ll

Die Gastgeberinnen hatten im Spiel der Regionenliga zunächst mehr Spielanteile. Zwingende Chancen blieben aber aus. In der 30. Minute bediente Sonja Guttropf mit einer Flanke von außen dann Anna Schaffert, die per Kopf zur Führung einnetzte. Vor der Halbzeit legte die Heimelf gleich noch einmal nach. Jennifer Beck nutzte einen Abspielfehler in der Hintermannschaft der Gäste mit einer tollen Einzelaktion zum 2:0-Halbzeitstand. Nach der Pause wurden die Gammesfelderinnen zunehmend unkonzentriert. Lina Beck erzielte zwar noch das 3:0 (62.), doch die Heilbronnerinnen machten immer mehr Druck und erarbeiteten sich Chance um Chance. Die Spvgg Gammesfeld spielte kaum mehr nach vorne, rettete das 3:0 jedoch über die Zeit.

Info Nächstes Spiel: Sonntag, 11 Uhr: TSV Ilshofen – Spvgg Gammesfeld