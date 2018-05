Fußball-Bezirksliga Galavorstellung zum Saisonschluss

Unterweissach / Christian Köger

Der TSV Sulzbach-Laufen gewinnt beim SV Unterweissach sensationell mit 5:1.

Beide Teams gingen mit offenem Visier in die Begegnung. In der fünften Minute eilte ein SV-Angreifer halbrechts allein auf Torwart Johannes Haas zu, aber dieser vereitelte die Chance. Auf der anderen Seite zeigte der SV-Schlussmann ebenfalls sein Können, als er eine Direktabnahme von Marek Hähnel mit einer Glanzparade aus dem rechten Winkel fischte (9.). Nach 15 Minuten vergab Stephan Munz eine weitere gute Möglichkeit.

In der 24. Minute war es dann so weit: Nach einem genialen Doppelpass mit Stephan Munz erzielte Daniel Köger die 0:1-Führung, als er den Ball souverän flach im kurzen Eck unterbrachte. Kurz vor dem Wechsel leitete Stephan Munz bei einem Konter die Kugel per Kopf auf die linke Seite in den Lauf von Marek Hähnel weiter, und dieser erzielte im Stile eines abgezockten Stürmers das 0:2.

In der 48. Minute wurde Daniel Köger erneut von Stephan Munz hervorragend angespielt, dieser tanzte den SV-Torwart aus und erzielte mit seinem 21. Saisontreffer das 0:3. Als in der 54. Minute der SVU durch Leotrim Aliqkaj auf 1:3 verkürzte, waren die Gäste kurze Zeit verunsichert. Aber in der 58. Minute stellte die Horntasch-Truppe mit dem 1:4 den alten Abstand wieder her, als Simon Jäger von der linken Seite scharf hereingab und Marek Hähnel gekonnt ins Schwarze traf. In der 83. Minute scheiterte Simon Hagel mit einem sehenswerten Schuss an der Latte. Den Schlusspunkt setzte Kapitän Marcel Retter, als er auf ein Zuspiel von Daniel Köger den 1:5-Endstand markierte (88.). Die Kochertäler haben mit dem neunten Platz das Saisonziel erreicht und bedanken sich bei dem scheidenden Trainer Pascal Horntasch, der es nicht immer leicht hatte, und wünschen ihm alles Gute.