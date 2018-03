Fußball Gaildorfer Vereine haben Heimrecht

Gaildorf / Hans Buchhofer

In der Fußball-Kreisliga A1 Hohenlohe sind reguläre Spieltage angesetzt. Doch zumindest bei den Gaildorfer Vereinen ist es fraglich, ob auf den Rasenplätzen gespielt werden kann. Mit den Entscheidungen an der Spitze haben der TSV Gaildorf und der TSV Eutendorf nichts mehr zu tun, doch beide können das Titelrennen wohl noch beeinflussen.

Vor allem das Spiel der Eutendorfer gegen den SC Michelbach/Wald hat es in sich. Die Gäste stehen als Tabellendritter mächtig unter Druck, denn bei einer Niederlage verlieren sie den Kontakt zu den beiden führenden Teams aus Westheim und Mainhardt. Auch der TSV Gaildorf muss im Heimspiel gegen den Vorletzten Tura Untermünkheim II aufpassen, dass er nicht wie gegen Dimbach strauchelt. Die Gäste scheinen stärker geworden zu sein, und dies spiegelt auch ihr Sieg gegen die SGM Bretzfeld wider.

Der FC Ottendorf will in der B1 mit einem Heimsieg gegen den Vorletzten Ammertsweiler dem Spitzentrio Neuhütten, Mainhardt und Michelbach/Wald dicht auf den Fersen bleiben. Gegen Ammertsweiler ist die Ottendorfer Truppe klarer Favorit. Der TSV Gaildorf II ist zu Hause gegen den TSV Sulzdorf von der Tabelle her Außenseiter, doch die Gaildorfer haben in Michelbach gezeigt, dass sie sich auch vor einem Favoriten nicht verstecken müssen.