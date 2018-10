Fußball Gaildorfer Junioren erfolgreich

Christian Runkel

Nachdem der TSV Gaildorf bereits vergangenes Wochenende aus Michelfeld drei Punkte mit nach Hause nehmen konnte, ging es am 4. Spieltag der A-Junioren-Bezirksstaffel Hohenlohe zu Hause gegen die Aufsteiger der SGM Weikersheim. Die Mannschaft von Trainer Manuel Rösner und Giuseppe Tolino ging sehr engagiert in das Spiel und konnte in der ersten Viertelstunde sehr gute Torchancen erarbeiten.

Allerdings ließ man danach die Gäste ins Spiel finden, sodass es nach einer ausgeglichenen Hälfte mit 0:0 in die Pause ging. Zurück auf dem Spielfeld sahen die Zuschauer eine dominante Heimmannschaft, die in der 49. Spielminute durch Jonas Leuze verdient in Führung ging. Folgend sah man auf beiden Seiten Tormöglichkeiten in einer abwechslungsreichen Partie. In der 74. Minute konnte sich Maxi Stowasser für seine herausragende Laufleistung mit einem Treffer belohnen und auf 2:0 erhöhen. Die Zuschauer honorierten die Leistungen der beiden Torschützen mit kräftigem Applaus bei deren Auswechslung. So sichert sich der TSV Gaildorf mit dem Heimsieg einen mittleren Tabellenplatz. Am kommenden Mittwoch geht es um 19.15 Uhr zum Bezirkspokalspiel zu den Sportfreunden Hall, bevor das nächste Punktspiel am Samstag erst um 16 Uhr auswärts gegen die SGM Crailsheim angepfiffen wird.