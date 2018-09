Fußball-Kreisliga B4 Gästekeeper Bauer sichert das Remis

Blaufelden / pm

In der Kreisliga B4 bleibt der TSV Hohebach ungeschlagen. Gegen den FC Billingsbach heißt es am Ende 1:1.

TSV Hohebach – FC Billingsbach

1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Lukas Kraft (21.), 1:1 Steffen Kümmerer (33.)

Die Gäste hatten nach 20 Sekunden Glück, als Michael Mack das Tor knapp verfehlte. In der 21. Minute spielte Mack einen perfekten Ball auf Lukas Kraft, der per Direktabnahme zur Führung traf. Auch Billingsbach hatte Chancen. Nach einer halben Stunde nutzte Steffen Kümmerer eine Unsicherheit in der Defensive und glich aus spitzem Winkel aus. Kurz vor der Halbzeit rettete der Pfosten für Hohebach. Nach dem Wechsel spielte der TSV mit Rückenwind und setzte den FCB immer mehr unter Druck. Dreimal rettete Billingsbachs Keeper Otto Bauer stark. Die Gäste versuchten, durch Konter ihre Hintermannschaft zu entlasten, dabei sprang aber nichts Zählbares heraus. – Reserven: 1:2