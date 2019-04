Sehr enttäuscht zeigte sich das Trainerteam Martin Grund, Edgar Klärle und Marco Schmitt nach dem Spiel gegen den Tabellenvorletzten Sindelfingen. Eigentlich hatte man nach der fast schon peinlichen Niederlage im Hegau gut trainiert. Im gestrigen Spiel gegen den VfL Sindelfingen fiel man wieder in alte Muster zurück. Das Team machte viele Abspielfehler und agierte nach vorne fast ängstlich. Trotzdem gab es reichlich Torchancen für den TSV, die aber teils kläglich vergeben wurden.

Die erste Torannäherung der agilen Sindelfingerinnen brachte gleich das Führungstor (7.). Ausgelöst wurde der Treffer durch ein zu zögerliches Abspiel im Crailsheimer Mittelfeld und brachte die pressenden Sindelfingerinnen in Ballbesitz. Blerta Smaili hatte keine Mühe, den Ball aus fünf Metern unhaltbar für Nadine Steiner zum 0:1 in die Maschen zu setzen.

Fünf Minuten später hatten auch die Gelb-Schwarzen die erste Torannäherung. Maren Schmitt bediente mustergültig Lisa Wich. Ihr Flachschuss ging nur knapp am linken Pfosten vorbei. Kurz darauf bekam Crailsheim den ersten Eckstoß zugesprochen. Die Torhüterin konnte den Ball nicht festhalten und Maren Schmitt nahm diesen volley auf, verfehlte jedoch das Tor deutlich.

Besser machte es im Gegenzug der Gast. Nach einem Missverständnis zwischen Innen- und Außenverteidigerin ließ man die Gegenspielerin auf der Außenbahn einfach laufen, und wieder landete der Querpass bei Blerta Smaili, die wiederum sicher aus kurzer Distanz zum 2:0 einnetzte.

Crailsheim spielte meist zu wenig druckvoll nach vorne, wenngleich die Sindelfinger Abwehr in den wenigen brenzligen Momenten auch nicht immer den sichersten Eindruck machte. In der 24. Minute nutzte Maren Schmitt aus acht Metern die Gelegenheit und zog entschlossen ab (1:2).

Nach der Pause gab es auch noch viele Torchancen der Crailsheimerinnen, die jedoch allesamt überhastet vergeben wurden. So tauchte Nina Müller frei vor der Torhüterin auf. Ihr Heber wurde von der großgewachsenen Torhüterin locker übers Tor gelenkt (49.). Kurze Zeit später wurde Sarah Herrmanns Flanke von Lisa Wich nicht optimal verwertet. Ihr Kopfball war etwas zu hoch angesetzt. Fünf Minuten später folgte der K. o. für die Horaffen. Blerta Smaili erlief einen Fehlpass und bediente ihre mitgelaufene Mitspielerin Jana Spengler, die völlig unbedrängt zum 1:3 einschob.

In der Folgezeit plätscherte das Spiel so dahin und erst in der 71. Minute hatte die weit aufgerückte Julia Specht die Möglichkeit, dem TSV zum Anschlusstreffer zu verhelfen. Doch ihr Abschluss ging knapp über das Tor. Kurz vor Spielende hatte auch Lisa Wich noch eine Möglichkeit, die auch über das Gehäuse der Sindelfingerinnen ging.

Letztendlich gewann Sindelfingen verdient, da der VfL gezielt die Fehler der Gastgeberinnen nutzte und Crailsheim seinerseits die Vielzahl der Chancen nicht verwerten konnte.