Fußball Fußballer wollen eigene Wege gehen

Ilshofen / Ralf Mangold

Abteilungsleiter Dario Caeiro hatte sich gut vorbereitet, nach einer ereignisreichen Saison will er nun die Reißleine ziehen und zum 1. Juli 2018 die Fußballabteilung vom Hauptverein ausgliedern. „Durch diese Versammlung möchte ich Gerüchte und Halbwissen, das in den letzten Monaten verbreitet wurde, richtigstellen“, so Caeiro.

Jasmin Holze hatte vor einigen Wochen ihren Rücktritt als Vorstand des Vereins angekündigt, nun wird sie zumindest bis zum 30. Juni im Amt bleiben. Die Suche nach einem Nachfolger blieb erfolglos und scheint unter den vorhandenen Gegebenheiten nahezu unmöglich. Rund 400 000 Euro setzt die Fußballabteilung als alljährlichen Etat an, „da sind wir schon im Bereich eines mittelständischen Unternehmens. Es ist schwierig, jemanden als Vorstand zu finden, der dafür haftet.“

Probleme mit Zahlungen

Die zwei Hauptsponsoren der Fußballer haben aus verschiedenen Gründen ihr finanzielles Engagement praktisch eingestellt. Bis zwei neue adäquate Geldgeber gefunden wurden, gab es zwischenzeitlich einen Engpass und die Zahlungen an die Spieler erreichten verspätet ihre Empfänger. „Wir hatten eine miserable Phase und es ist immer noch nicht so, wie wir uns es vorstellen. So eine Extremsituation war nicht abzusehen, aber wir hatten nie Außenstände oder Schulden. Die zwei neuen Sponsoren haben uns gerettet.“ Inzwischen ist die Abteilung auf noch breitere Füße mit über 30 Kleinsponsoren gestellt. Zudem will Caeiro im Sommer noch zwei Hochkaräter als Geldgeber hinzugewinnen.

Caeiro erklärte den Anwesenden, welche Vorteile eine Ausgliederung habe. „Die Haftung könnte in dem neuen Verein dann auch von den handelnden Personen übernommen werden.“ Caeiro selbst will beim „TSV Ilshofen Fußball“ den Vorsitz und damit auch Verantwortung übernehmen. „Zudem würden die Wege für Entscheidungen viel kürzer.“ Wichtig sei ihm, dass die Jugendspieler mit in den neuen Verein wechseln. „Die Verflechtung von den Aktiven zur Jugend ist unbedingt erforderlich und soll noch enger werden.“ Zudem könne er nur Jugendspieler und Kicker aus der zweiten und dritten Mannschaft beim Verbandsligateam einsetzen, wenn sie auch dem neuen Verein angehören würden. „Und eins ist klar. Der Fußballverein wird nicht nur für den Leistungs-, sondern auch wie bisher für den Breitensport da sein.“

Dem Hauptverein will Caeiro mit seinen Kickern weiterhin verbunden bleiben und auch bei Veranstaltungen zukünftig Helfer stellen. Finanziell sieht er keine Probleme nach der Ausgliederung auf den Gesamtverein und seine Mitglieder zukommen. „Niemand muss zukünftig mehr bezahlen, wenn er in beiden Vereinen Mitglied ist. Dann verzichten wir auf unseren Beitrag.“

Auch an den Altschulden des Hauptvereins, die hauptsächlich durch fußballbedingte Bauten wie Flutlichtanlage, Kunstrasen oder Vereinsheimanbau entstanden sind, will sich Caeiro mit dem neuen Verein in angemessener Form beteiligen. Wie genau, will er in den nächsten Tagen ausarbeiten.

SGV Freiberg als Vorbild

Dabei nannte er den SGV Freiberg als Vorbild, der vor einigen Jahren schon diesen Weg gegangen ist und die Fußballabteilung erfolgreich ausgegliedert hat. Allerdings gab es in der Anfangszeit Probleme wegen Steuernachzahlungen, die der Hauptverein nicht übernehmen wollte. „Auch einen solchen Fall werden wir vertraglich absichern. Auf den TSV Ilshofen kommen keinerlei Kosten zu.“ Caeiro forderte Offenheit und Kompromissbereitschaft, um diesen neuen Weg gemeinsam gehen zu können.

Ein schwer lösbares Problem hat er allerdings noch, bis zum 30. Mai müssen die Mitglieder für die Ausgliederung gestimmt haben und der neue Verein gegründet sein, damit er das Spielrecht vom TSV Ilshofen für die Verbandsliga übernehmen kann.

Noch viel Arbeit in kurzer Zeit

Nun will Caeiro schnell Gespräche mit der Stadt führen. Dabei geht es vor allem um die Nutzungsrechte der Sportanlagen. Dann muss er eine Abteilungsversammlung einberufen, die über den Vorschlag abstimmt. Die Zustimmung für sein Projekt braucht Caeiro zudem vom Vereinsrat des TSV Ilshofen, der ein Vetorecht hat. Und dann müssen auch noch alle Mitglieder des Vereins die Ausgliederung mehrheitlich bejahen, bevor es zu einer Gründungsversammlung kommen kann. Der TSV Ilshofen würde dann rund ein Drittel seiner Mitglieder verlieren.

„Es geht darum, ob die Leute und der Hauptverein dahinterstehen“, betonte Caeiro in seiner emotionalen Rede. „Sollte die Fußballabteilung weiter beim TSV Ilshofen bleiben müssen, wird es keine Spielerverträge mehr geben und damit auch keine erste Mannschaft mehr in der Verbandsliga, deshalb ist die Ausgliederung aktuell alternativlos. Für eine Zusammenarbeit in der jetzigen Form mit dem Hauptverein gibt es keine Basis“, betonte Caeiro nach einer Diskussion mit Vereinskassierer Thorsten König, der vor allem vor dem finanziellen Risiko mit langfristigen Arbeitsverträgen warnte, die nicht gekündigt werden könnten.

„Die Liquidität des Vereins muss erhalten bleiben. Wir dürfen und wollen kein Risiko eingehen“, betonte König. „Nur wenn das Geld da ist, können wir auch entsprechende Arbeitsverträge abschließen.“ Er informierte die Anwesenden darüber, dass, auch wenn keine Sponsoreneinnahmen kämen, die Verträge dennoch bedient werden müssten. „Da hängt das Wohl eines ganzen Vereins daran.“ Schon einmal stand der TSV Ilshofen vor rund zwei Jahren kurz vor der Insolvenz. Deshalb will er sich bei einer Ausgliederung auch in alle Richtungen absichern, immerhin gingen dem Hauptverein rund 30 000 Euro an jährlichen Mitgliedsbeiträgen verloren. „Ich brauche Verträge und nicht Vertrauen. Der Hauptverein braucht verlässliche Einnahmen.“

Eine GmbH zu gründen, wie es die Basketballer des TSV Crailsheim vorgemacht haben, ist im Fußball erst ab der dritten Liga möglich. Die Verbandsliga ist nach DFB-Statuten eine reine Amateurliga. „Es gibt sicherlich Risiken, aber meine Basis ist Vertrauen. Was ich in den letzten Jahren hier aufgebaut habe, war ja nicht ganz so schlecht“, gibt Caeiro den Zweiflern mit auf den Weg. Immerhin sei der TSV Ilshofen von der Kreisliga B zur Nummer 1 im Landkreis Schwäbisch Hall geworden.