Fußball Fußballer schieben Extraschicht

Sulzbach-Laufen / Hans Buchhofer

Die Spieler von Bezirksligist TSV Sulzbach-Laufen sind derzeit nicht zu beneiden. Dass die Nachholspiele neben den Sonntagsspielen Substanz kosten, zeigte die Heimpartie der Kochertäler am Sonntag. Die Begegnung gegen den SV Fellbach II wurde verloren. Ein Spiel der Kochertäler in ausgeruhter Form hätte vermutlich anders geendet. Am Donnerstag steht für die Kochertäler das nächste Bezirksligaduell gegen den SV Kaisersbach auf dem Programm. Das dürfte wieder Schwerstarbeit für die Horntasch-Truppe bedeuten, denn der Gast hat nur einen Punkt weniger auf dem Konto. Der FSV Waiblingen spielt morgen gegen den VfR Murrhardt und der VfL Winterbach will mit einem Heimsieg gegen den SV Unterweissach Punkte gegen den Abstieg sammeln. Schon heute will der SV Allmersbach gegen den TSV Oberbrüden seinen zweiten Tabellenplatz festigen.

Oberrot in Schwaikheim

In der Kreisliga A2 Rems-Murr werden heute drei Spiele nachgeholt. Der FC Oberrot reist zum TSV Schwaikheim II und trifft dort auf einen ebenbürtigen Gegner. Der FCO hofft, den vierten Tabellenplatz halten zu können. Eine hohe Hürde muss der FC Welzheim im Heimspiel gegen den Tabellennachbarn TSC Murrhardt nehmen. Die Gäste können dem FC bei einem Sieg gefährlich nahe kommen. Der VfR Birkmannsweiler hofft bei der SVG Kirchberg/Murr auf Punkte gegen den Abstieg.

In der Kreisliga B2 Rems-Murr werden heute und morgen vier Spiele und in der Kreisliga B5 auch noch drei Spiele nachgeholt. Dabei erwartet heute der TSV Sulzbach-Laufen II die SF Groß­erlach und in Kirchenkirnberg stellt sich der Tabellenzweite Kleinaspach vor.