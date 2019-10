In der Fußball-Verbandsliga empfängt der FSV Hollenbach am Samstag (15.30 Uhr) den SSV Ehingen-Süd. Der Tabellenzweite hat nach zehn Spielen 21 Punkte auf dem Konto, der FSV Hollenbach rangiert zwei Plätze dahinter mit 16 Punkten, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert als der kommende Gegner. Der FSV war am Wochenende spielfrei, Ehingen spielte 3:3 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen. Hollenbach hat zu Hause die optimale Punkteausbeute zu Buche stehen: vier Spiele, vier Siege, zwölf Zähler. Ehingen hat auswärts zehn Punkte gesammelt.