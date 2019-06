Der FSV Hollenbach hat sich in der Relegation zum Oberliga-Aufstieg eine gute Ausgangsposition verschafft. Der Vizemeister der Verbandsliga Württemberg erreichte beim Freiburger FC, Vizemeister Verbandsliga Südbaden, ein 2:2. Freiburg ging in der 21. Minute per Elfmeter durch Marco Senftleber in Führung. Hollenbachs Jan Ruven Schieferdecker glich in der 36. Minute aber wieder aus. Nach der Halbzeit brachte Alexander Martinelli die Badener wieder in Front. Eine Viertelstunde vor Schluss erzielte Manuel Hofmann per Strafstoß das 2:2. Im Rückspiel am Sonntag in Hollenbach (15 Uhr) zählen Auswärtstore, wie im Europapokal, doppelt.