Der TSV Ilshofen kassiert bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart eine deutliche 3:7-Niederlage.

Heiß war es gestern Nachmittag in der Landeshauptstadt. Das Thermometer zeigte knapp 30 Grad an, die sich auf dem Rasen nochmals wärmer anfühlten. Im Schatten der Mercedes-Benz-Arena lief auch die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart, die als U21 firmiert, heiß. Zur Pause führten die Stuttgarter mit 5:1, am Ende stand es 7:3.

Die Enttäuschung war Ilshofens Trainer Michael Hoskins deutlich anzumerken, auch wenn er den Auftritt seines Teams in der zweiten Halbzeit positiv sah: „Ja, das war in Ordnung. Wir haben trotz des hohen Rückstands viel Einsatz gezeigt und auch die Zweikämpfe angenommen.“ Zwar hatten die Stuttgarter ein bisschen zurückgeschaltet, doch das wäre fast noch ins Auge gegangen. Nach 56 Minuten hatte Benjamin Kurz von der Grundlinie auf Daniel Schelhorn zurückgelegt, der zum 2:5 aus Ilshofener Sicht traf. 17 Minuten vor dem Ende wurde Lukas Lindner im Strafraum zu Fall gebracht. Maximilian Eiselt verwandelte den Elfmeter zum 3:5.

Wenn knapp acht Minuten später Benjamin Kurz ein zweites Mal getroffen hätte, „dann wäre vielleicht noch was gegangen.“ Doch allzu hoch möchte Michael Hoskins diese Chance nicht hängen. Denn das, was sein Team in den ersten 45 Minuten gezeigt hatte, nennt er „ein Komplettversagen“.

Die Stuttgarter filetierten den Gast. „Das war alles viel zu schnell für uns“, beschreibt Michael Hoskins die Situationen. „Klar hat das der VfB super gemacht, aber wir haben auch viele individuelle Fehler produziert.“ Schon nach fünf Minuten tauchte Roberto Massimo alleine vor Torwart Jonas Wieszt auf. Dieser hatte seine Rotsperre abgesessen, doch bei seinem Ex-Club – Wieszt spielte in der Jugend für den VfB – verbrachte er keinen angenehmen Nachmittag. Nach 14 Minuten stand es schon 2:0. Zwei Minuten später spielte Benjamin Kurz seine Schnelligkeit aus und traf zum Anschlusstreffer, doch das sollte weder die Nerven der Ilshofener noch das Stuttgarter Angriffsspiel beruhigen.

Brenner muss früh raus

Zehn Minuten nach dem Kurz-Treffer stand es bereits 3:1, nach einer halben Stunde gar 4:1. Zudem musste Ilshofen nach 20 Minuten Timo Brenner auswechseln. „Er hatte sich schon früh das Knie verdreht“, berichtet Michael Hoskins. Zwar probierte es Timo Brenner noch einige Zeit, doch nach 20 Minuten ging er vom Feld. So musste der TSV taktisch etwas umstellen, doch das störte die Gastgeber wenig. Jan Kliment, der auch schon den vierten Treffer erzielt hatte, traf in der 41. Minute zum 5:1. Dabei war die Chance für den VfB fast schon vertan, doch Kliment spekulierte am langen Pfosten auf den Ball, der auch prompt dahin kam.

Die Niederlage muss Ilshofen schnell verdauen, denn am Samstag kommt mit Linx ein Team aus dem unteren Tabellenbereich.

