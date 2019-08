Der Landesliga-Aufsteiger SV Kaisersbach macht den Horaffen bei deren 3:2-Erfolg das Leben schwer.

In der dritten Minute der Nachspielzeit erlöste Hannes Wolf den TSV Crailsheim nach einer schwachen zweiten Halbzeit mit seinem Treffer zum 3:2-Erfolg gegen den SV Kaisersbach. Zuvor hatte der Aufsteiger einen 0:2-Rückstand ausgeglichen und war auf dem Weg zu einem Überraschungserfolg.

Dabei hatte für die Horaffen alles planmäßig begonnen. Kevin Lehanka hatte in der fünften Spielminute die erste Möglichkeit für die Hausherren auf dem Fuß. Kurz darauf verlängerte Marc Wagemann einen Freistoß von Spielführer Tim Messner sauber zum 1:0 für die Gastgeber. Auch danach blieben die Hohenloher im Aufwind. An einer Flanke von Jörg Munz rutschte Messner nur knapp vorbei. Bei Daniele Hüttls Kopfball im Anschluss an einen Eckstoß von Jörg Munz rettete ein Kaisersbacher auf der Torlinie. Eine Minute später fiel dennoch das 2:0. Tim Messner verwandelte einen Freistoß aus rund 20 Metern Torentfernung sehenswert zum zweiten Crailsheimer Treffer. Die meisten der 130 Zuschauer im Schönebürgstadion gingen zu diesem Zeitpunkt von einem souveränen Heimerfolg aus. Allerdings fanden die Gäste nach einer halben Stunde besser ins Spiel. In der 32. Spielminute hämmerte Philipp Kees die Kugel zum Anschlusstreffer ins Netz. Fortan drängte Kaisersbach auf den Ausgleich.

Zu Beginn der zweiten Hälfte erarbeiteten sich die Grün-Weißen direkt gute Tormöglichkeiten. Gökhan Alkan und Jonas Kugler schlossen für den SV Kaisersbach gefährlich ab. Nach fast einer Stunde Spielzeit traf Alkan den Innenpfosten des TSV-Gehäuses. Der Nachschuss landete weit über dem Crailsheimer Tor. Wenig später verpasste der Torschütze Philipp Kees seinen nächsten Treffer. In der 63. Spielminute strahlten die Horaffen erstmals im zweiten Spieldurchgang Torgefahr aus. Tim Messner scheiterte mit einer Großchance an Torspieler Walter Timo Duschek. Dann traf in der 66. Spielminute Gökhan Alkan doch zum Ausgleich. Crailsheims Abseitsfalle ging nicht auf, und so stand Alkan völlig frei vor dem TSV-Tor. Er hatte keine Mühe zum 2:2 einzuschieben.

Wolf trifft in Nachspielzeit

Anschließend spielte der starke Aufsteiger auf drei Punkte, bis der eingewechselte Yusuf Akin für ein taktisches Foulspiel in der Nachspielzeit mit der Gelb-Roten Karte vom Platz geschickt wurde. Eiskalt erwischte es den SV Kaisersbach in der 93. Spielminute, als Hannes Wolf aus der Distanz abschloss und zum 3:2-Erfolg für den TSV Crailsheim traf.

