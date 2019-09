Ein berauschendes Spiel war es nicht, das die Sportfreunde Schwäbisch Hall ihrem Trainer Thorsten Schift zu dessen 40. Geburtstag schenkten. Aber immerhin waren es am Ende drei Punkte. „Wie das zustande gekommen ist, interessiert morgen keinen mehr“, meinte Sportfreunde-Abteilungsleiter Eberhard Döring mit etwas Trotz in der Stimme.

In der Pause war er reichlich angesäuert ob des Auftritts seines Team. „25 Minuten haben wir ganz schlecht gespielt. Öhringen spielte aggressiv, aber nicht unfair und wir sind einfach nur hinterhergelaufen.“ Das 1:0 durch Patrick Abele nach zehn Minuten war die logische Konsequenz. Mert Sipahi hatte einen langen Ball über die Abwehr geschlagen – „gefühlt war der drei Tage lang unterwegs“ – und Patrick Abele schloss volley ab. Öhringen nahm den Schwung, den es durch den Sieg im Nachholspiel gegen Germania Bietigheim am vergangenen Donnerstag erhalten hatte, mit.

Nach einer halben Stunde wurde Hall zwar etwas besser, hatte aber gleich zweimal Glück, nicht noch höher in Rückstand zu geraten: In der 39. und in der 40. Minute traf Öhringen jeweils die Torumrandung.

„Fünf geniale Minuten“

Nach der Pause wurde es nur wenig besser. Öhringen stand nun gut gestaffelt und verteidigte die Führung, den Hallern fiel wenig bis nichts ein. „Dann kamen fünf geniale Minuten“, drückte es Eberhard Döring aus. Erst zwang Niklas Vuletic den Öhringer Torhüter Tobias Söhner zu einer Glanzparade, dann wurde Günter Schmidt von Volkan Demir freigespielt und traf zum Ausgleich.

Zwei Minuten später folgte „der schönste Spielzug in der gesamten Partie: Daniel Martin lässt drei Mann stehen, spielt zu Angelo Tulino, der endlich einmal bis zur Grundlinie marschiert. Dessen Flanke verwertet Volkan Demir zum 1:2“, beschrieb Eberhard Döring die Haller Führung.

In der Schlussphase drückte zwar die TSG Öhringen, doch sie konnte sich keine zwingende Tormöglichkeit erspielen. Die Haller brachten einen wenig überzeugend herausgespielten Sieg über die Zeit. So konnten sie im Anschluss im Spielerkreis ihrem Trainer Thorsten Schift noch ein Ständchen singen.

Für die Sportfreunde Schwäbisch Hall bedeutete das 2:1 in Öhringen den fünften Sieg in Folge. Mit jetzt 15 Punkten stehen sie in der Tabelle auf dem dritten Platz, drei Zähler hinter Spitzenreiter Satteldorf und einen Punkt hinter dem TSV Crailsheim.

Am kommenden Samstag sind die Haller erneut in der Fremde gefordert. Sie fahren zum SV Breuningsweiler, der gestern mit 0:3 in Bietigheim verlor.

TSG Öhringen – Sportfreunde Schwäbisch Hall 1:2



Tore: 1:0 Patrick Abele (10.), 1:1 Günter Schmidt (74.), 1:2 Volkan Demir (76.)

Hall: Weiss, Beez, Martin, Demir, Schmidt (90. Feinauer), Glück (57. Hornung), Gökdemir, Tulino (87. Kaplan), Minder, Großberndt (70. Winker), Vuletic