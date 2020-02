Die Spvgg Satteldorf, die Anfang August das Vorrundenspiel mit 2:0 gegen den TSV Schwaikheim gewonnen hat, geht am Sonntag als Favorit in die Partie. Die Vorbereitung verlief für die Mannschaft von Trainer Marcus Becker reibungslos. „Wir konnten die Vorbereitung wie geplant durchziehen“, so Becker. Die Spvgg bestritt zwei Testspiele und zwei Hallenturniere, mit denen Becker durchaus zufrieden war. „Die Ergebnisse waren alle in Ordnung. Wir konnten einige Sachen ausprobieren und sind zufrieden“, erklärt Becker. Er erwartet „ein schweres Spiel“, da „zu Beginn der Rückrunde jede Mannschaft gewillt ist, gut zu starten“.

Als Ziel gibt der Trainer der Spvgg an, „so lange wie möglich oben dabeizubleiben“. Grundsätzlich geht er davon aus, dass es zum Ende der laufenden Spielzeit noch eine „enge Geschichte“ werden könnte und dass die Spvgg vielleicht sogar „ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden“ könnte. Satteldorf hat während der Winterpause einen Zugang und zwei Abgänge verzeichnet. Baris Yerlikaya wechselte vom FSV Hollenbach zu den Satteldorfern. Nico Bäuerle (Marktlustenau) und Firat Doganay (Untermünkheim) verließen die Spvgg.

Bei Schwaikheim gibt es drei interessante Personalien: Jochen Bartholomä, der früher für den TSV Crailsheim und den TSV Ilshofen die Kickstiefel schnürte, spielt in der Abwehr. Im Sturm hat der Tabellenachte mit Falco Frank den drittbesten Torjäger der Landesliga in seinen Reihen. Hier führt der Satteldorfer Michael Eberlein mit 18 Toren. Zudem hat der TSV Schwaikheim bekanntgegeben, dass Trainer Aleksandar Kalic auch in der nächsten Saison an Bord bleibt.

Info TSV Schwaikheim – Spvgg Gröningen-Satteldorf, Sonntag, 16 Uhr