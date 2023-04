Konjunktive zählen nicht im Sport, dies wissen auch die Ilshofener Fußballer. Aber hätten sie in dieser Saison immer so gespielt wie am vergangenen Samstag, dann stünden sie in der Tabelle definitiv besser da als Platz 11. Der TSV zeigt gegen den Tabellenführer Essingen eine couragierte Leistun...