Die Sportfreunde Schwäbisch Hall verlieren zum Landesliga-Auftakt gegen den Nachbarn Spvgg Satteldorf mit 1:3.

Die vergangene Woche war eine besondere für die Spielvereinigung Gröningen-Satteldorf: Erst gewann sie im WFV-Pokal mit 4:0 gegen den Oberligisten Neckarsulm, dann folgte zur Saisoneröffnung am Samstag der 3:1-Erfolg bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall.

„Derbysieger!, Derbysieger“ jubelten die Spieler von Trainer Marcus Becker, der sich nach Spielende sehr zufrieden zeigte, aber auch anmerkte: „Wir waren in der ersten Halbzeit meist einen Schritt zu spät. Nutzt Hall eine seiner Chancen, dann kann das Spiel auch in die andere Richtung gehen.“

„Zu kompliziert gespielt“

Damit mag Marcus Becker Recht gehabt haben, aber es war auch nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich hatten die Sportfreunde zwischen der 9. und 12. Minute drei sehr gute Gelegenheiten. Angelo Tulino, Volkan Demir und Günther Schmidt brachten den Ball aber nicht im Tor unter. Doch Satteldorf schaffte es später, nach dem Rückstand das Spiel nicht nur zu drehen, sondern nach der Führung nahezu ungefährdet die Begegnung über die Zeit zu bringen. „Wir haben zu kompliziert gespielt“, meinte ein sichtlich enttäuschter Sportfreunde-Trainer Thorsten Schift.

Dabei schienen die Sportfreunde nach 65 Minuten dem Sieg sehr nahe zu sein. Der in der zweiten Halbzeit offensiv deutlich auffälligere Philipp Minder setzte sich außen durch, flankte in die Mitte, wo Günter Schmidt zur Führung einnickte. Es war das erste Pflichtspieltor des Zugangs aus Heilbronn. Fünf Minuten später ärgerte sich Satteldorfs Michael Schlageter zunächst, weil sein Schuss noch zur Ecke geklärt werden konnte, doch 20 Sekunden später durfte er mit seinen Teamkollegen jubeln. Michael Eberlein hatte die Ecke freistehend eingeköpft.

Der Ausgleich gab den Gästen neue Kräfte, in gleichem Maße schwanden sie bei den Gastgebern. Fünf Minuten später wurde Philipp Minder von einem Satteldorfer hart angegangen, doch Schiedsrichter Daniel Schäfer ließ weiterspielen. Michael Etzel schlug den Ball aus rund 40 Metern fast von der Außenlinie in Richtung Tor. Der Ball senkte sich hinter Halls Torwart Yannik Pauels ins Netz. Das Tor erinnerte an Stan Libudas Treffer im Europapokalfinale 1966, als er Borussia Dortmund zum 2:1-Sieg gegen den FC Liverpool schoss. „Da war schon etwas Glück dabei“, meinte Michael Etzel, „der Ball war eigentlich als Flanke gedacht.“

Eberlein trifft zweimal

Es war der Moment, in der das Spiel zugunsten der Gäste kippte. Hall hatte keine Kraft mehr. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall waren zwar bemüht, doch Satteldorf stand sicher und hatte auch Raum und Zeit zum Kontern. In der Schlussminute führte einer dieser schnellen Angriffe zum 1:3 durch Michael Eberlein. Während es für Satteldorf der Abschluss einer perfekten Woche war, meinte Halls Trainer Thorsten Schift: „Wir haben viel Arbeit vor uns.“

Am zweiten Spieltag sind die Sportfreunde Schwäbisch Hall am kommenden Samstag beim TSV Schornbach zu Gast. Die Spvgg Satteldorf empfängt am Sonntag den TSV Schwaikheim.

