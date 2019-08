Bereits morgen steht die dritte Runde des Bezirkspokals an. Aus dem Haller Altkreis sind noch sieben Mannschaften im Rennen, darunter vier Bezirksligisten: Obersontheim, Michelfeld, Ilshofen II und Westheim. Die Michelfelder und die Ilshofener treffen im direkten Duell an der Roten Steige aufeinander. Obersontheim reist nach Gammesfeld, der SV Westheim gastiert in Wachbach. Zudem kämpft noch die SGM SSV Hall/Spfr. Hall II aus der Kreisliga A1 um den Einzug in die nächste Runde. Die Westheimer haben sogar auch ihre zweite Mannschaft aus der Kreisliga B in die dritte Runde gebracht. Ebenfalls aus der B1 ist noch der SV Tüngental dabei. Der SVT setzte sich in der zweiten Runde mit 5:3 nach Elfmeterschießen gegen den FC Billingsbach durch. Zur Pause führten die Grün-Weißen nach zwei Toren von Youngster Michael Weidenbach mit 2:1. Die Gäste spielten eine bessere zweite Hälfte und verdienten sich den Ausgleich. Im Elfmeterschießen wurde Keeper Klaus Gundel zum Held. Er parierte drei Elfmeter der Gäste.

Die Paarungen in der Übersicht:

Bezirkspokal, 3. Runde, morgen, Mittwoch, 18.30 Uhr, Vertreter aus dem Haller Altkreis fett gedruckt:

SV Tüngental – SSV Stimpfach

TSV Schwabbach – TSV Neuenstein

SGM SSV Schwäbisch Hall/Spfr. Schwäbisch Hall – SGM Altenmünster/Crailsheim

Spvgg Gammesfeld – TSV Obersontheim

TSV Blaufelden – SC Wiesenbach

SGM Taubertal/Röttingen – SGM Weikersheim/Schäftersheim

SGM Markelsheim/Elpersheim – SSV Gaisbach

SV Wachbach – SV Westheim

VfB Jagstheim – TSV Zweiflingen

TSV Dünsbach II – TSV Bitzfeld

SV Wachbach II – SGM Niedernhall/Weißbach (Freitag, 23. August, 18.30 Uhr)

SC Amrichshausen – FC Matzenbach

Spvgg Gröningen-Satteldorf II – SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim

SV Westheim II – DJK-TSV Bieringen

TSV Waldenburg – TV Rot am See

TSV Michelfeld – TSV Ilshofen II