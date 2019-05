Die Sportfreunde Leukershausen-Mariäkappel schaffen im Bezirkspokalfinale die Sensation und gewinnen gegen den Bezirksliga-Meister Sindringen mit 1:0. Piotr Tobola trifft, Cetin Senel hält alles.

Die Sportfreunde Leukershausen-Mariäkappel haben das Double geholt. Nach der Meisterschaft in der Kreisliga A2 haben sie auch das Bezirkspokalfinale für sich entschieden. Und das mit 1:0 gegen die favorisierte SG Sindringen/Ernsbach, die ihrerseits das Double verpasst hat und sich mit dem Titelgewinn in der Bezirksliga und dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga „begnügen“ muss.

Die rund 1000 Zuschauer sahen gestern in Vellberg ein einseitiges Fußballspiel, das durch ein Traumtor von Piotr Tobola entschieden wurde. Der 36-Jährige hatte in der 30. Minute aus gut 30 Metern einfach mal abgezogen und mit einer wunderschönen Bogenlampe über Keeper Philipp Lay hinweg das Netz zappeln und damit nicht nur die rund 200 mitgereisten Fans der Sportfreunde ausflippen lassen. „So ein Tor schießt er wahrscheinlich nur einmal in seinem Leben“, sagte Sindringens Trainer Tobias Gebert nach dem Spiel kopfschüttelnd. „Wir haben gefühlt 90 Prozent Ballbesitz gehabt, bekommen einen Ball aufs Tor und verlieren das Spiel.“

Er konnte seiner Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie bis zum Schluss nicht alles versucht hätte, das Spiel noch auszugleichen. „Wir haben nach dem 0:1 weiter Fußball gespielt, aber keine hundertprozentigen Chancen gehabt.“ Doch an diesem Vatertag war der Fußballgott ein Leukershausener. Wahrscheinlich genau einmal im Leben gewinnen die Sportfreunde so ein Spiel – und das war eben am Donnerstag der Fall.

Beste Offensive der Bezirksliga

Aus ihrer deutlichen Feldüberlegenheit machte die Gebert-Elf letztlich viel zu wenig. Der beste Angriff der Bezirksliga – gleichzeitig hat Sindringen auch die beste Defensive der Klasse (Torverhältnis nach 28 Spielen: 96:18) – konnte sich gegen die beste Abwehr der Kreisliga A2 (65:25 nach 26 Spielen) nicht entscheidend durchsetzen. Und wenn Christian Baier und der eingewechselte Fabio Roth, mit 27 und 22 Treffern Erster und Dritter der Bezirksliga-Torjägerliste, doch einmal zu ihren Chancen kamen und den Ball aufs Tor brachten, war Leukershausens Keeper Cetin Senel an diesem Tag einfach nicht zu überwinden.

Besonders seine Parade kurz vor Schluss nach einem tollen Kopfball brachte nicht nur die Fans der Sportfreunde ins Staunen. Senel schraubte sich in die Luft Richtung Torwinkel und kratzte den Ball in bester Titan-Oliver-Kahn-Manier von der Linie. „Das war absolute Weltklasse“, lobte ihn sein Trainer Dalibor Zekovic, der sich nach der Pokalsensation und zahlreichen Umarmungen und Jubelhüpfern kurz vor der Pokalübergabe erst einmal auf den Boden setzen und durchatmen musste. „Ich bin fertig, ich freue mich so für die Jungs. Das ist der Lohn der harten Arbeit über die Jahre“, sagte Zekovic, der seit drei Jahren zusammen mit Juri Kildau das Trainergespann in Leukershausen bildet.

Die Siegesfeier der Sportfreunde begann mit den mitgereisten Fans noch auf dem Sportgelände in Vellberg. Dann ging es weiter zum Familienfest der Firma Lerner in Rudolfsberg. „Vielleicht reißen wir auch noch das Vereinsheim ab“, sagte Dalibor Zekovic, lachte und fügte breit grinsend hinzu: „Ich gehe morgen auf jeden Fall nicht arbeiten.“

