Der Bezirk Hohenlohe hat die Staffeln für die kommende Saison eingeteilt. Einige Änderungen gibt es in der Kreisliga B1. Das sind die Ligen der Vereine aus dem Altkreis Hall.

Der Altkreis Schwäbisch Hall stellt in der kommenden Saison mit sieben Teams fast die Hälfte der Bezirksligateams. Die Rekordzahl von acht Mannschaften im Oberhaus Hohenlohes wird nur deshalb verpasst, weil es mit Braunsbach und Hessental zwei Absteiger gibt.

Während es in den meisten Staffeln nur Veränderungen durch Auf- und Abstieg gibt, ist in der Kreisliga B1 einiges passiert. Die TSG Waldenburg ist in der neuen Runde in der Kreisliga B2 eingeteilt, somit entfällt für die Mannschaften der Weg auf den Balkon Hohenlohes. Das wird die restlichen sieben Erstvertretungen schmerzen, denn die Mehrzahl der Teams (acht) sind Zweitvertretungen. Das liegt daran, dass der SC Steinbach seine Reservemannschaft nun im regulären Spielbetrieb angemeldet hat. Zudem schickt die SGM SSV/Sportfreunde Schwäbisch Hall eine weitere Mannschaft ins Rennen. Offiziell firmiert sie unter dem Namen SGM SSV Hall II/Sportfreunde Hall II. Die erste Mannschaft der SGM spielt in der Kreisliga A1. Die Sportfreunde Hall spielen – ohne SGM – in der Landesliga.

Neu in der Kreisliga B3 ist der BC Marktlustenau. Der Kreßberger Ortsteil hat wieder eine Mannschaft für den offiziellen Spielbetrieb gemeldet.

Herren

Bezirksliga

SSV Gaisbach

TSV Dünsbach

TSV Neuenstein

TSV Ilshofen II

Spfr. Bühlerzell

SV Westheim

SV Wachbach

SV Edelfingen

TSV Obersontheim

Tura Untermünkheim

Spfr. Leukershausen/Mariäkappel

SGM Altenmünster/ESV Crailsheim

VfL Mainhardt

SGM Niedernhall/Weißbach

SGM Weikersheim/Schäftersheim

TSV Michelfeld

Kreisliga A1

SC Steinbach-Comburg

TSV Zweiflingen

Spielgemeinschaft (SGM) SSV Schwäbisch Hall/Spfr. Schwäbisch Hall II

FV Künzelsau

TSV Pfedelbach II

TSV Gaildorf

SV Gailenkirchen-­Gottwollshausen

TSV Ingelfingen, Spielgemeinschaft Bretzfeld/Öhringen II

TSV Kupferzell

SV Dimbach

TSV Bitzfeld

SC Michelbach/Wald

TSV Eutendorf

TSV Braunsbach

TSV Hessental

Kreisliga A2

FC Matzenbach

SV Brettheim

TSV Obersontheim II

SC Bühlertann

TSV Gerabronn

TV Rot am See

SV Westgartshausen

TSV Crailsheim II

FC Langenburg

SV Ingersheim

SV Gründelhardt/Oberspeltach

TSV Goldbach

TSG Kirchberg

SV Tiefenbach

TSV Vellberg

Kreisliga B1

TSV Michelfeld II

VfB Neuhütten

SV Tüngental

Tura Untermünkheim II

SV Rieden

TSV Sulzdorf, SGM Ammertsweiler/Mainhardt II

SV Westheim II

SC Bibersfeld

TSV Michelbach/Bilz

FC Ottendorf

TSV Gaildorf II

Spfr. Bühlerzell II

SGM SSV Schwäbisch Hall II/Spfr. Schwäbisch Hall II

SC Steinbach-Comburg II

Kreisliga B3

KSG Ellrichshausen

VfB Jagstheim

TSV Ilshofen III

FC Honhardt

GSV Waldtann

TSV Unterdeuf­stetten

Spvgg Hengstfeld-Wallhausen

SV Großaltdorf

SV Onolzheim

BC Marktlustenau

Spvgg Gröningen-Satteldorf II

SSV Stimpfach

SGM Altenmünster II/ESV Crailsheim II

TSV Dünsbach II

Spfr. Leukershausen-Mariäkappel II

Frauen

Bezirksliga

TSV Ilshofen

Spielgemeinschaft Michelbach/Bilz/Tüngental

SV Tiefenbach

Spielgemeinschaft Weikersheim/Markelsheim

SV Onolzheim

FC Creglingen

TSV Langenbeutingen II/Ohrnberg

Spielgemeinschaft Pfedelbach/Scheppach

Spielgemeinschaft Neuenstein II/Kupferzell

TSV Michelfeld II

Kreisliga

Spvgg Hengstfeld/Wallhausen

Spielgemeinschaft Fichtenau

Spvgg Gröningen-Satteldorf II

TSG Öhringen

Spielgemeinschaft Mulfingen/Dünsbach

SC Amrichshausen

Spielgemeinschaft Blaufelden

SGM Bühlerzell/Bühlertann