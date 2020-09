Der Tura machte in der Anfangsphase viel Druck und hatte das Spiel in der Hand. Die erste Chance hatten auch die Gäste durch Simon Trumpp, doch sein Schuss wurde durch den Keeper stark pariert. In der 17. Minute war es wieder Simon Trumpp, der an der Eckfahne den Ball gewann, Firat Doganay bekam l...