Fußball Fünf Tore in den ersten 35 Minuten

Pfullingen / nab

Bevor sich die Haller so richtig an den Kunstrasen gewöhnt hatten, lagen sie schon im Hintertreffen. Gerade zwei Minuten waren gespielt, als Pfullingens Matthias Dünkel freistehend einen Rückpass von der Grundlinie unhaltbar einschoss. Die Sportfreunde waren total von der Rolle und hatten Glück, dass in der 6. Minute ein Querpass zwei Meter vor der Torlinie noch geklärt werden konnte. Doch schon in der 8. Minute fiel das 2:0 für den VfL Pfullingen durch Kevin Haussmann.

Eine Minute später der Anschlusstreffer: Nach guter Ball­eroberung landete dieser bei Daniel Martin, der präzise abschloss. Die Gastgeber drängten danach auf den nächsten Treffer. Weiss rettete zweimal gekonnt. In der 24. Minute Elfmeter für Pfullingen, nach einem Foul von Joshua Voigt. Dominik Biber ließ Weiss keine Chance. Hall bemühte sich um den Anschlusstreffer, der Dominik Schäfer in der 36. Minute gelang. Nach tollem Pass von Martin lief er alleine aufs Tor zu und vollendete ins lange Eck.

Nach der Halbzeit versuchten die Haller, den Ausgleich zu erzielen. Zuerst jedoch musste wieder Weiss sein ganzes Können zeigen, dann konnte Halls Martin den Ball im Strafraum nicht unter Kontrolle bringen und bei einem Schuss von Pascal Hopf war Torhüter Markus Hirlinger auf dem Posten. Hall spielte nach vorne ohne jedoch nennenswerte Chancen zu kreieren. Pfullingen verteidigte geschickt und setzte einzelne Konter. In der 61. Minute Glück für Hall, als ein Pfullinger aus kurzer Entfernung den Ball neben den Pfosten setzte. In der 79. Minute die Entscheidung durch Dominik Früh. Erwähnenswert ist die gute Leistung des Haller A-Jugendlichen Yannik Winker.

VfL Pfullingen – Spfr. Hall 4:2

Tore: 1:0 Dünkel (2.), 2:0 Haussmann (8.), 2:1 Martin (9.), 3:1 Biber (24.), 3:2 Schäfer (35.), 4:2 Früh (79.)

Hall: Weiss, Voigt, Martin (82. Hadun), Glück (78. Kaufmann), Ammon (61. Simion), Hopf, Yarbrough, Gökdemir, Ayvaz, Schäfer, Winker (71. Wilczynski)