Der FSV Hollenbach ist gewarnt. Morgen kommt der starke Aufsteiger VfL Pfullingen in die Jako-Arena (15.30 Uhr). Neben Spitzenreiter Backnang ist Pfullingen die einzige Mannschaft in der Fußball-Verbandsliga, die alle drei Spiele gewinnen konnte. Die Hollenbacher mussten am Mittwoch den ersten Punktverlust der Saison hinnehmen. Beim Oberliga-Absteiger Normannia Gmünd hieß es 1:1. „Minimalziel erreicht. Trotzdem will man gewinnen“, sagt Trainer Martin Kleinschrodt. „Wenn man die Chancen sieht, wäre ein Sieg verdient gewesen.“