Fußball Frühlingserwachen auf der Bleichwiese beim TSV Gaildorf

Gaildorf / Jürgen Kleinhans

Wann gab es das schon bei den Heimspielen des TSV Gaildorf, dass die Mannschaft ihren Gegner mit einer 0:6-Packung nach Hause schickte? Die TSV-Truppe war gestern aus ihrer Winterlethargie erwacht. Eine in allen Mannschaftsteilen ausgeglichene Leistung führte zu einem 6:0-Erfolg gegen den SSV Hall. Der Gast konnte sogar froh sein, dass es für ihn nicht noch schlimmer kam. Spielerisch war man dem Gast überlegen, und mit schönem Kombinationsfußball mit herrlichen Toren stellte die Mannschaft ihre Zuschauer einmal richtig zufrieden.

Bereits bis zur 15. Minute hätte man deutlich in Führung gehen können, doch Zecha und gleich mehrere Spieler konnten das Leder nicht über die Linie bugsieren. In der 25. Minute folgte die nächste Großchance: Diesmal verzog Koukouliatas knapp. Völlig auf den Kopf gestellt wäre das Ergebnis in der 26. Minute gewesen, als der SSV mit seiner ersten und einzigen Chance scheiterte. Im Gegenzug fiel aber das hochverdiente 1:0, als Schaile auf Strenger den Ball spielte und dieser zum viel umjubelten Führungstreffer einschoss. Ein Ebenbild dieser Aktion folgte drei Minuten später, doch diesmal scheiterte Strenger in guter Position. Der weitere Einbahnfußball wurde dann in der 36. Minute belohnt. Koukouliatas wurde im Strafraum gelegt, und Thomos verwandelte den Strafstoß sicher zur 2:0-Führung. Kurz vor der Pause hätte der nächste Gaildorfer Treffer fallen müssen, aber Schaile nagelte eine Flanke von Braxmeier über den Kasten. Voll motiviert kam die Mannschaft nach der Pause auf den Platz zurück. Mit dem schönsten Spielzug des Tages erhöhten die Gaildorfer auf 3:0. Schenke, Fritz und Thomos waren die Akteure dieser Kombination. Der TSV Gaildorf machte weiter Druck, und so folgte das 4:0 in der 58. Minute. Einen Pass von Tobias Kleinhans schloss Koukouliatas erfolgreich ab. Jetzt drehte die junge Heimmannschaft weiter auf. Kühneisen bediente in der 79. Minute Strenger, der das 5:0 besorgte. Nur eine Minute später fand Kühneisen seinen Meister im SSV-Torhüter. Den Schlusspunkt der Topleistung setzte Halim mit dem 6:0-Endstand.

TSV Gaildorf: Niklas Diemer, David Braxmeier, Fabian Kleinhans, Robin Fritz, Tom Zecha, Tobias Kleinhans, Georgios Koukouliatas, Michael Schenke, Jürgen Schaile, Luca Strenger, Athanasios Thomos, Mario Siegele, Lukas Kühneisen, Sheriyar Halim, Marco Lutz, Jannik Hägele.