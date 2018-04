Fußball Frickenhofen freut sich aufs Derby

Ruppertshofen / Hans Buchhofer

In der Fußball-Kreisliga B2 Kocher-Rems kommen für den Titel nur noch die Spielgemeinschaft von Hohenstadt und Untergröningen sowie der TSV Bartholomä infrage. Beide geben sich derzeit keine Blöße und eilen von Sieg zu Sieg. An dieser Situation wird sich morgen kaum etwas ändern, denn beide spielen gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Die SGM Untergröningen ist beim FC Mögg­lingen II klarer Favorit und der TSV Bartholomä ist gegen den FC Schechingen II genauso einzuschätzen. Erst Ende April, wenn die beiden Topteams aufeinandertreffen, werden die Entscheidungen reifen. Der SV Hussenhofen hat als Dritter den Kontakt nach vorne verloren, gewinnt aber derzeit seine Spiele und ist zu Hause gegen den FC Eschach zu favorisieren. Lautern hatte nach der Winterpause einen guten Lauf, verlor aber das Spitzenspiel gegen die SGM Untergröningen und fiel auf Rang 4 zurück. Beim TSV Böbingen II muss Lautern aber um den Sieg zittern. Klarer Favorit ist noch der VfL Iggingen II im Heimspiel gegen den TSV Heubach II.

Nervenstärke zeigen

Jetzt bloß nicht leichtsinnig werden, dürfte die Devise vor dem Spiel in Mögglingen bei der SGM von Hohenstadt und Untergröningen lauten. Dort sind die Gäste beim Schlusslicht der Fußball-Kreisliga B2 Kocher-Rems haushoher Favorit und brauchen unbedingt die Punkte, um vorne bleiben zu können. Vielleicht kann die SGM ihr Torverhältnis noch weiter ausbauen, denn eventuell könnte das einmal in Sachen Titel das Zünglein an der Waage werden. Gegen Lautern spielte der SV Frickenhofen zunächst gut mit, doch dann war es mit der Herrlichkeit vorbei. Zwar besitzt der TSV Ruppertshofen nicht die Qualität des SV Lautern, doch dort zu gewinnen, ist immer noch trotz der schwachen Ergebnisse der Platzherren nach der Winterpause eine anstrengende Angelegenheit. Frickenhofen kann nur siegreich vom Platz gehen, wenn am morgigen Sonntag über 90 Minuten eine gute Leistung erbracht wird.