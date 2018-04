Fußball Frickenhofen bringt Sieg nach Hause

Ruppertshofen /

Die erste Chance hatte im Derby in Ruppertshofen der SV Frickenhofen, doch T. Bauer spielte den Ball in die Hände des Schlussmanns. Aber auch Ruppertshofen hatte durch Paschko Pech, der mit einem Pfostenschuss scheiterte. Darauf folgte eine sehr ausgeglichene Partie. Frickenhofen erspielte sich zwei hochkarätige Chancen in der 26. Minute durch T. Bauer und D’Ales­sandro. In der 44. Minute setzte sich Barth an seiner Außenlinie durch. Seine Vorlage verwandelte F. Grau zur 1:0-Führung.

Sorgsames Abtasten

Beide Teams kamen mit viel Ruhe aus der Pause und spielten den Ball hin und her, um eventuelle Lücken oder Fehler des Gegners zu sehen. Dies ging bis zur 80. Minute so, dann erspielte sich Frickenhofen wieder zwei Chancen durch Barth und R. Bauer, doch TSV-Torwart Adam rettete sein Team vor mehr Gegentoren mit seinen Paraden. Am Ende vergaben beide Teams noch jeweils eine gute Chance.

SV Frickenhofen: L. Hirth, Th. Hirth, G. D‘Alessandro, F. Grau, J. Grau, R. Bauer, H. Weller, M. Preuß, T. Bauer, M. Hinderer, F. Bauer, A. Barth, M. Herzer, D. Frey.