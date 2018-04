Gerabronn Frederik Heynold trifft dreimal beim 3:2

Gerabronn / Melanie Pröger

Der TSV Dünsbach gewinnt nach spannender Schlussphase sein erstes Spiel in der Rückrunde der Fußball-Bezirksliga mit 3:2 gegen Bühlerzell. Bereits nach sieben Minuten stand es 1:0 für die Hausherren. Eine Flanke von Patrick Otterbach köpfte Frederik Heynold an Gästekeeper Christopher Ammon vorbei ins Tor. Doch die Führung hielt nicht lange, nach einem Freistoß war Björn Fischer zuletzt am Ball und überwand seinen eigenen Torhüter (23.). Dünsbach hatte in der ersten Halbzeit noch weitere Chancen durch Florian Grahm und Tilman Naundorf, doch es ging mit dem Unentschieden in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel fiel die erneute Führung für Dünsbach. Grahm brachte den Ball von der Grundlinie vors Tor, und Frederik Heynold musste nur noch den Fuß hinhalten. Nach knapp einer Stunde Spielzeit machte Heynold nach einem Solo über das halbe Feld mit einem satten Linksschuss das 3:1. Diese Führung brachte keine Sicherheit ins Spiel der Heimelf. 15 Minuten vor dem Ende machten die Gäste das 3:2. In der Schlussphase rannte Bühlerzell an. Doch Otterbach und Björn Fischer verhinderten den Ausgleich, als Torhüter Jens Kostan geschlagen war. Der Torhüter zeichnete sich noch ein paar Mal aus.

Dünsbach – Bühlerzell 3:2 (1:1)

Tore: 1:0 Frederik Heynold (7.), 1:1 Björn Fischer (23., ET), 2:1, 3:1 Frederik Heynold (53., 57.), 3:2 Marco Wengert (75.)

TSV Dünsbach: Kostan, Otterbach, Küßner, Baumann, Fischer, Küstner, Spang, Naundorf (86 D. Schaffert),

F. Heynold, P. Schaffert (62. Ebinger), Grahm (65. K. Heynold)