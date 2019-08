Themen in diesem Artikel Crailsheim

Dem TSV Crailsheim gelingt beim SC Sand II, dem letztjährigen Tabellenzweiten der Regionalliga Süd, ein 2:2.

Mit gemischten Gefühlen fuhr der TSV Crailsheim in die Ortenau zum letztjährigen Tabellenzweiten Sand. Vergangene Saison hatte man dort deutlich verloren und konnte vor allem spielerisch kaum Akzente setzen. Trainer Martin Grund, Motivationstrainer Eckhardt Köder und Torspielertrainer Marco Schmitt haben in der Vorbereitung gut gearbeitet und den TSV Crailsheim trotz vieler Abgänge zu einer Einheit geformt.

Das sah man auch von der ersten Minute auf dem Sander Rasen. Trotz drückender Überlegenheit des spielstarken Gegners spürte man bei den Horaffen den Willen, kein Tor zuzulassen. Ein toller Rückhalt war insbesondere die erst 18-jährige Torspielerin Celina Wolf, die in der ersten halben Stunde drei unhaltbare Schüsse der Badenerinnen eindrucksvoll entschärfte. Und auch die erstmals für die erste Mannschaft spielenden Sechser Kim Feyl und Sophie Gronbach machten ihre Sache überragend. Letztere musste kurzfristig für Mittelfeldstrategin Sophia Klärle einspringen, deren Knöchelverletzung sich beim Aufwärmen bemerkbar gemacht hatte.

Crailsheim Nach erstem Spieltag punktgleich Erster Fußball: Zum Start in die Landesliga-Saison 2019/2020 gewinnt der TSV Crailsheim beim Aufsteiger SG Sindringen/Ernsbach mit 3:1. Keeper Weiß verletzt sich an der Wade.

Torlos in die Pause

Die Drangphase des Gegners ebbte nach einer halben Stunde etwas ab. Crailsheim wurde mutiger und setzte seinerseits die nicht immer sattelfeste Abwehr des Gegners unter Druck. Maren Schmitt bediente die emsige Kim Feyl, deren gut getimte Flanke Lisa Wich mit einem Kopfball nur knapp über das Tor setzte. Kurz danach hatte die schussgewaltige Jessica Knaus ihre erste Gelegenheit. Ihr Geschoss konnte Sands Torhüterin Jule Baum gerade noch um den Pfosten drehen.

Nach der Pause kam Crailsheim noch besser ins Spiel und hatte zwei Gelegenheiten, in Führung zu gehen. In der 56. Minute machte es allerdings die letztjährige Torschützenkönigin der Badener, Madeleine Kurek, noch besser und Sand ging mit 1:0 in Führung. Keine drei Zeigerumdrehungen später eroberte sich die erfahrene Sarah Herrmann im Mittelfeld den Ball und schickte die wieselflinke Maren Schmitt bis zur Grundlinie auf die Reise. Sie legte das Spielgerät auf die mitgelaufene Jessica Knaus zurück, die die Kugel aus kurzer Entfernung zum 1:1 im Sander Tor unterbrachte.

Bezirkspokal Hohenlohe Westheim macht’s zweistellig Der Bezirksliga-Aufsteiger gewinnt in der 2. Runde desBezirkspokals mit 10:1 in Gailenkirchen. Die Sportfreunde Bühlerzell scheitern im Elfmeterschießen.

Das Spiel wurde immer ausgeglichener. Einen Ballverlust im Mittelfeld nutzte die bei Sand eingewechselte Rebekka Kahn aus und zog aus gut 20 Metern ab. Dieses Mal hatte Celina Wolf im Tor der Gäste keine Chance. Crailsheim musste wieder einem Rückstand hinterherlaufen. Die Gäste wollten den Ausgleich und nach weiteren zehn Minuten sollte dieser fallen. Nach einem gut getretenen Eckstoß von Sarah Herrmann kam Lisa Wich zum Kopfball. Dieser wurde in höchster Not abgewehrt, fiel jedoch direkt vor die Füße der Angreiferin. Im zweiten Anlauf hatte sie keine Mühe, den Ball zum 2:2-Endstand über die Linie zu bugsieren.

Dank der besseren zweiten Hälfte ging das Unentschieden für die nie aufgebenden Crailsheimerinnen durchaus in Ordnung.

Das könnte dich auch interessieren:

Fußball in Satteldorf Etzel trifft wie einst Libuda Die Sportfreunde Schwäbisch Hall verlieren zum Landesliga-Auftakt gegen den Nachbarn Spvgg Satteldorf mit 1:3.