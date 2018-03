Mädchenfußball Frankfurt gewinnt Luftduell

Frankfurt / Günther Herz

Mit gemischten Gefühlen reiste der TSV Crailsheim zum Tabellenzweiten der B-Juniorinnen-Bundesliga nach Frankfurt. Fehlten doch nach wie vor verletzungsbedingt die Defensivspielerinnen Hanna Birkner, Neele Wedde und Ines Husic, sowie auch noch Celia Kirbach. Kurzfristig musste sich mit Kim Feyl eine weitere Stammspielerin grippekrank abmelden. So war das Debüt des Neuzugangs Cora Heidinger in ungewohnter Position in der Innenverteidigung gefragt. Allerdings war sie mit ihren 1,75 Metern die einzige Spielerin, die gegen die hochgewachsenen und kopfballstarken Hessinnen halbwegs im Kopfballspiel Paroli bieten konnte.

Bis Mitte der ersten Halbzeit hielten die TSV-Mädchen von Trainerin Anika Höß gut dagegen und ließen auch hinten nichts anbrennen. Die Taktik der Frank­furter war klar: Sie nutzten die ganze Breite des großen Kunstrasens und schlugen weite Flanken auf den zweiten Pfosten des von Nadine Steiner gut gehüteten Tors. Die dadurch erzwungenen Eckbälle der nun noch druckvoller agierenden Frankfurterinnen häuften sich. In der 22. Minute wieder ein scharf nach innen getretener Eckstoß, und Sophie Trepohl musste den Ball nur noch zum 0:1 eindrücken. Crailsheim hatte nach diesem harten Schlag nur noch eine Chance durch Chantal Halici. Ihr strammer Schuss wurde durch die Frank­furter Torspielerin zur Ecke geklärt, die jedoch von den groß gewachsenen Hessinnen per Kopf leicht geklärt werden konnte. Einen weiteren Wermutstropfen mussten die Horaffen noch schlucken. Mit Maren Schmitt wurde eine weitere erfahrene Spielerin des älteren Jahrgangs wegen einer Verletzung am Knöchel Ende der ersten Halbzeit außer Gefecht gesetzt.

Auch Maren Schmitt verletzt

Die zweite Halbzeit ist schnell erzählt. Der 1. FFC Frankfurt drängte, und Crailsheim stemmte sich mit allen Kräften gegen die körperlich weit überlegenen Hessinnen. Diese kamen zu vielen weiteren Eckstößen. Zwei davon fanden den Weg per Kopfball durch Leonie Hitzel und Camilla Kuever ins Crailsheimer Tor zum letztendlich auch in dieser Höhe verdienten 3:0 der Gastgeber.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Verletzung von Maren Schmitt ihren Einsatz im vielleicht vorentscheidenden Spiel gegen den VfL Sindelfingen am Samstag um 12.30 Uhr im Schönebürgstadion nicht unmöglich macht.

Frankfurt – Crailsheim 3:0 (1:0)

Crailsheim: Steiner, Gronbach, Halici, Schmelzle (73. Graf), Frech, Specht, Reuther, M. Schmitt (35. Wolfmeyer), L. Schmitt (73. Krause), Schwab, Heidinger