Basketball-Regionalliga Flyers verlieren in Heidelberg

Flyers verlieren in Heidelberg

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Anfangs haben die Schwäbisch Hall Flyers bei ihrem Gastspiel in Heidelberg gut mitgehalten. „Wir haben das Spiel kontrolliert. Die erste Halbzeit war top“, sagt Head Coach Sova Taletovic. Der bosnische Trainer gibt zu Bedenken, dass fünf oder sechs Spieler der Heidelberger auch Teil der Zweitligamannschaft (Pro A) aus der Universitätsstadt sind. Wie schon gegen Ulm haben es die Flyers somit auch gegen Heidelberg mit talentierten Nachwuchskräften zu tun gehabt, die höherklassige Erfahrung haben.

Nach zwei knappen Eingangsvierteln steht es zur Pause 39:41 aus Sicht der Haller. „Ich habe den Jungs gesagt, dass wir in der zweiten Halbzeit Gas geben müssen. Leider lief es dann katastrophal“, fasst es Taletovic zusammen. Bis auf 17 Punkte zieht der Gegner weg, der zum Ende des dritten Viertels 69:52 führt.

„Bester Spieler der Liga“

Die Flyers zeigen aber Moral und kämpfen sich wieder heran. Der überragende Kapitän Dalibor Cevriz trägt seine Mannschaft. Dem Slowenen gelingen am Ende bärenstarke 40 Punkte. „Er ist der beste Spieler in der ganzen Liga“, sagt sein Trainer Taletovic. Nur noch zwei beträgt der Rückstand rund drei Minuten vor Schluss. „Aber dann machen wir wieder zwei, drei dumme Fehler und verlieren das Spiel. Schade, aber jetzt müssen wir weiterarbeiten“, so Taletovic. Die Unterstützung für Cevriz habe gefehlt – lediglich Michael Heck hat mit 15 Zählern auch zweistellig gepunktet.

Halls Head Coach hadert vielmehr, dass Spieler wie Ivo Garic (fünf Punkte), Semir Gudzevic (drei Punkte) oder Sergi Coll (kein Punkt) in der Offensive keine Faktoren gewesen sind, obwohl sie viel Spielzeit bekommen haben. Auch die beiden Center Jozef La Rosa und Ivica Markovic kommen diesmal zusammen nur auf vier Punkte. „Sie konnten nicht trainieren, weil sie Schichtarbeit leisten mussten“, erklärt Taletovic.

Harald Debelka, der sein erstes Spiel nach mehreren Monaten gemacht hat, kommt auf neun Punkte. „Er muss noch seinen Rhythmus finden. Er braucht bestimmt noch 14 Tage“, so Halls Trainer. „Wenn wir gegen physisch starke Gegner spielen, dann bekommen wir Probleme. Das hat man gegen Ulm und Heidelberg gesehen. Die Spieler aus der Pro A sind fitter, weil sie mehr trainieren können“, resümiert Sova Taletovic.

Tabellenführer kommt

Am Samstag haben die Flyers wieder Heimrecht. Jedoch wird die Aufgabe ungleich schwer bleiben. Mit der TSG Reutlingen kommt der ungeschlagene Tabellenführer in die Hagenbachhalle 1. Die Flyers stehen nach vier Spieltagen mit jeweils zwei Siegen und zwei Niederlagen auf dem sechsten Platz. Anwurf ist um 19.30 Uhr.