Fußball Fichtenberg besucht Oberrot

Oberrot / Hans Buchhofer

Auf dieses Derby brennen die Fans beider Lager schon lange. In Oberrot treffen heute die beiden Rottalteams Oberrot und Fichtenberg in einem vielversprechenden A-Liga-Spiel aufeinander. Beide Mannschaften dürften motiviert zur Sache gehen, zumal es um einen nachbarlichen Wettstreit geht und zum andern brauchen beide die Punkte. Vor allem die SK Fichtenberg steckt tief im Schlammassel wie der vorletzte Tabellenplatz signalisiert. Beide Mannschaften rissen auch am Sonntag keine Bäume aus. Fichtenberg spielte schwach gegen den FC Welzheim, holte aber am Mittwoch beim TSV Lippoldsweiler einen Punkt. Oberrot kam in Unterrot nur zu einem Remis und zeigte im Abschluss Schwächen. Am Montag erwartet der FC Oberrot die SVG Kirchberg/Murr, die zwar noch gesichert ist, aber die Punkte auch gut gebrauchen könnte.

Unterrot unter Druck

Stark unter Druck befindet sich auch die Spvgg Unterrot mit zwei Spielen über die Osterfeiertage. Heute spielt Unterrot in Kirchberg und zumindest einen Punkt muss man den Unterrotern zutrauen, wenn sie ihre Leistung vom Oberroter Spiel wieder abrufen können. Auch am Montag bei der SKG Erbstetten brauchen sich die Unterroter nicht verstecken, denn die Platzherren dürften nach den seitherigen Spielen nicht stärker als die Gäste einzuschätzen sein. Auf jeden Fall muss Unterrot aus diesen beiden Spielen Punkte holen, denn sonst wird die Lage bedrohlich. An der Spitze dieser Liga dürfte am Titelgewinn des SV Steinbach II niemand mehr zweifeln.

Die Steinbacher kamen am Mittwoch gegen Birkmannsweiler zu einem klaren Sieg und bauten ihre Führung aus und haben über Ostern spielfrei. Im Kampf um den zweiten Platz wurde der FC Welzheim am Mittwoch vom TSV Rudersberg vorgeführt und wenn das Spiel am Montag beim FV Sulzbach/Murr auch noch verloren geht, ist der zweite Platz gefährdet. Auch der TSC Murrhardt hat noch Chancen auf Platz zwei. Allerdings hat er seine Spiele gegen den TSV Schwaikheim II und den VfR Birkmannsweiler II wegen eines Trauerfalls abgesagt.