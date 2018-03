A2 Rems-Murr FC Oberrot noch nicht in guter Form

Leutenbach. / Andreas Zimmermann

Bereits in der dritten Minute musste der FCO-Torhüter Bogner einen Schuss von Sarr in höchster Not klären. Erst in der 27. Minute bot sich den Oberrotern die erste Chance, doch Bauers Schuss ging knapp drüber. Die besseren Chancen hatte der Gegner, der in der 33. Minute mit einem Lattenschuss scheiterte. Noch vor der Pause schaffte aber Weiler die 1:0-Führung, als Bai Eas Sarr allein vor Torhüter Bogner auftauchte. Drei Minuten nach Wiederanspiel gelang Tom Scheuermann mit einem raffinierten Freistoß der 1:1-Ausgleich. Die Freude währte aber nicht lange, denn Sarr gelang für Weiler das 2:1. Weiler hatte danach die besseren Chancen. Als das Team in der 80. Minute durch Musik per Kopfball zum 3:1 kam, schien das Spiel gelaufen zu sein, doch Puppe gelang in der 87. Minute mit einem Schlenzer der 2:3-Anschluss. Dieser Treffer kam aber zu spät.

FC Oberrot: Daniel Bogner, Matthias Wieland, Steffen Hägele (82. Marvin Woelk), Maximilian Benz (61. Simon Kühnle), Markus Bauer, Lukas Knapp (61. Nico Adolf), Tom Scheuermann, Lukas Puppe, Holger Grün, Marc Scheuermann, Jonas Wieland.