Fußball-Kreisliga A2 FC Oberrot bezwingt den Meister

Steinbach / Pietro Santonastaso

Der SV Steinbach 2 kassiert gegen die Rottäler beim 2:3 überraschend seine zweite Saisonniederlage.

Von Anfang an entwickelte sich ein rasantes Spiel. Bereits in der fünften Minute hatte der Gastgeber seine erste Chance, diese wurde allerdings nicht genutzt. In der achten Minute hatte der FC Oberrot seine erste Möglichkeit, die jedoch auch vergeben wurde. Aber in der 15. Minute hatte Markus Bauer eine Riesenchance, als er alleine auf den Schlussmann zulief. Er vergab aber. Nach 33 Minuten schoss Marvin Woelk einen klasse Ball auf Philippe Benz und dieser vollendete aus der Drehung heraus zum 0:1. Danach verlor der FCO etwas den Faden und fing an mit sich selbst und dem Schiedsrichter zu hadern. Prompt gelang dem SV Steinbach der 1:1-Ausgleich durch Özcan Unutkan per Kopf (38.). Aber es kam noch schlimmer für den FC Oberrot: In der 42. Minute verlor Jonas Wieland den Ball im Mittelfeld, und der SV Steinbach konterte schnell und erzielte durch Nico Gabel das 2:1-Halbzeitergebnis.

Nach dem Wechsel steigerte sich Oberrot, um die drohende Niederlage noch abzuwenden. Nach 53 Minuten erzielte Tom Scheuermann mit einer satten Direktabnahme das 2:2. Der FCO machte weiter Druck und erspielte sich einige Chancen, um in Führung zu gehen. Diese blieben allerdings ungenutzt. Doch nach 73 Minuten erzielte Jonas Wieland nach Zuspiel von Marcel Schober den 2:3-Führungstreffer. Der Gast ergab sich nun seinem Schicksal und holte sich noch eine Ampelkarte ab. Als alle an den Sieg glaubten, pfiff der Schiedsrichter zur Verwunderung der FCO-Anhänger einen Foulelfmeter. Diesen konnte allerdings FCO-Torwart Fabian Steinle klären, ebenso den Nachschuss eines Steinbacher Spielers.

Fazit: Der FCO bedankt sich beim scheidenden Trainer Wolfgang Schwellinger und den Zuschauern nach einer zufrieden­stellenden Saison, die auf Platz drei endet.