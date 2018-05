Fußball-Kreisliga B3 FC Langenburg rutscht aus

Kirchberg / Von den Vereinen und Joachim Mayershofer

Die TSG Kirchberg 2 macht das Titelrennen in der Kreisliga B3 mit dem 1:1 gegen die Fürstenstädter wieder spannend. Obersontheim 2 siegt knapp bei Dünsbach 2.

TSG Kirchberg 2 – FC Langenburg

1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Andre Beyer (38.), 1:1 Micha Hofmann (57.)

Bei sommerlichen Temperaturen trennten sich Langenburg und Kirchberg 2 am Ende etwas glück­lich, aber dennoch leistungsgerecht 1:1. Die erste Halbzeit war geprägt von vielen Ballverlusten im Mittelfeld, die keinen wirklichen Spielfluss zustande kommen ließen. Langenburg versuchte es spielerisch zu lösen, die TSG Kirchberg verteidigte jedoch tief und ließ nichts zu. Bis zum Ende der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten kaum nennenswerte Torchancen. Die erste hochkarätige Torchance bedeutete in der 38. Minute auch die Führung für die Gäste. Nach einem Eckball rutschte der Ball an den langen Pfosten durch und Andre Beyer staubte zum 1:0 für Langenburg ab. Auch die zweite Halbzeit war kein Leckerbissen. In der 57. Spielminute verarbeitete Hermann Gildas einen langen Ball gut und legte im Strafraum quer zu Micha Hofmann, der souverän ins obere Toreck einschob. Ein bis dahin leistungsgerechtes Unentschieden. In der Schlussphase warf Langenburg noch mal alles nach vorne und hatte vor allem in der langen Nachspielzeit drei bis vier hochkarätige Torchancen, die entweder in der letzten Sekunde auf der Torlinie geklärt oder kläglich vergeben wurden.

Spfr. Bühlerzell 2 – VfR Altenmünster 2 6:2 (2:0)

Tore: 1:0 Fabian Zühlke (6.), 2:0 Eigentor (25.), 3:0 Marvin Biehlmaier (52.), 3:1 Achim Ries (55.), 4:1 Jonathan Herrmann (65.), 4:2 Nico Gless (67.), 5:2, 6:2 Marvin Biehlmaier (70., 84.)

Die Gastgeber gingen bereits in der sechsten Minute in Führung. Fabian Zühlke scheiterte erst am Torwart, setzte dann nach und traf per Linksschuss ins rechte Eck. Das 2:0 schenkten sich die Gäste durch ein Eigentor selbst ein. Weitere gute Chancen ließen die Sportfreunde bis zum Halbzeitpfiff liegen. Nach dem Seitenwechsel fiel das 3:0 durch Marvin Biehlmaier. Kurze Zeit später traf der VfR 2 nach einem Eckstoß durch Achim Ries zum 3:1. Jonathan Hermann stellte mit einem Weitschuss den alten Abstand dann wieder her. Im Gegenzug tänzelte Nico Gless die Zeller Hintermannschaft aus und schlenzte überlegt zum 4:2 ein. Erneut Marvin Biehlmaier erzielte das 5:2 in der 70. Minute. Sechs Minuten vor dem Ende traf Marvin Biehlmaier zum dritten Mal an diesem Nachmittag – sein Treffer zum 6:2 war gleichzeitig auch der Endstand.

SV Onolzheim – TSV Goldbach

2:2 (0:0)

Tore: 1:0 Philipp Blank (51.), 1:1 Stephan Fohrer (56.), 2:1 Marc Schürle (76.), 2:2 Denis Lahn (80.)

Eine Partie unter brutal warmen Bedingungen gestaltete der SVO von Anfang an für sich. Einzig die Torchancen wurden wieder mal liegen gelassen. Die größte Chance vergab Marc Schürle nach knapp zehn Minuten, als sein Querpass auf Dierolf vom Schiedsrichter wegen Abseitsstellung unterbunden wurde. Von den ersatzgeschwächten Gästen sah man nicht viel. Nach Wiederanpfiff nahm sich Philipp Blank aus 20 Metern per Seitfallzieher ein Herz und der Ball schlug unhaltbar für Milbradt im Tor ein und brachte dem SVO die verdiente Führung. Nicht viel später glich Goldbach allerdings aus, nachdem die SVO-Abwehr ziemlich gepennt hatte. Danach war viel Leerlauf. Erst in der 76. Minute ging Onolzheim erneut in Führung. Nach Vorlage von Schneiker vollendete Marc Schürle in gewohnt eiskalter Manier zum 2:1. Ähnlich wie in der ersten Halbzeit ließ sich Onolzheim dann hinten rein drücken und kassierte quasi im Gegenzug ein ziemliches Ei zum 2:2. Die Goldbacher wussten selbst nicht so recht, wie dieses Tor gefallen war. Am Ende geht dieses Unentschieden in Ordnung, aufgrund der leichtsinnigen Patzer in der Onolzheimer Abwehr war ein Sieg nicht verdient. – Reserven: 2:1

SV Tiefenbach – FC Honhardt

2:1 (1:1)

Tore: 0:1 Jens König (4.), 1:1 Giorgi Toroshelidze (7.), 2:1 Mario Fuchs (76., Eigentor)

In einem guten Kreisligaspiel setzte sich die Heimelf am Schluss verdient durch. Der frühe Rückstand wurde postwendend egalisiert. Tiefenbach stand während der gesamten Spielzeit kompakt in der eigenen Hälfte und ließ der gegnerischen Offensive nur wenig Spielraum. Kurz nach der Halbzeit ergab sich bereits die erste große Führungschance für Tiefenbach durch Robin Belle. Im Laufe der zweiten Hälfte zeigte sich Tiefenbach auch immer spielstärker. Das entscheidende Tor fiel zwar durch Mithilfe eines Gegners, der eine Flanke nicht mehr klären konnte. In der Schlussphase hätte jedoch Giorgi Toroshelidze mit zwei guten Möglichkeiten das Spiel vorzeitig zugunsten der Heimelf entscheiden können. – Reserven: 1:1

SV Großaltdorf – TSV Unterdeuf­stetten 11:0 (5:0)

Tore: 1:0, 2:0 Patrick Wahl (26., 29.), 3:0 Jens-Kilian Herhoffer (30.), 4:0 Patrick Wahl (32.), 5:0 Sven-Oliver Herhoffer (45.), 6:0 Klaus Kruthof (59.), 7:0 Patrick Wahl (65.), 8:0 Joscha Balle (66.), 9:0 Jens-Kilian Herhoffer (71.), 10:0 Klaus Kruthof (75.), 11:0 Jens-Kilian Herhoffer (83.)

In einer torreichen Begegnung konnten sich die Gastgeber etwas den Frust über die bisher total verkorkste Rückrunde von der Seele schießen. Aufgrund der Tatsache, dass die Gästemannschaft bereits nach einer halben Stunde deutlich zurück lag und dann bei den hohen Temperaturen die Kräfte nachließen, war der deutliche Heimsieg für den SVG in der Höhe verdient, obwohl sich die aufopfernd kämpfenden, aber immer fairen Gäste nicht aufgaben.

TSV Dünsbach 2 – TSV Obersontheim II 3:4 (3:1)

Tore: 1:0 Sven Becklein (23., Eigentor), 2:0 Mario Guttknecht (29.), 3:0 Dennis Ebinger (36.), 3:1 Sven Becklein (44.), 3:2, 3:3 Mischa Müller (48., 87.), 3:4 Edgar Wagner (90.)

Im Spiel der Bezirksliga-Reserven nimmt Obersontheim glücklich drei Punkte mit nach Hause. In der ersten Halbzeit machte Dünsbach drei Tore, brachte diese Führung aber nicht über die 90 Minuten. Obersontheimer Spieler hatten in der ersten Hälfe dreimal die Chance alleine gegen Dünsbachs Torhüter Kevin Ternes, doch der Dünsbacher blieb dreimal der Sieger. In der zweiten Hälfte ging Dünsbach langsam die Luft aus und Obersontheim II machte in der Nachspielzeit den 4:3-Sieg perfekt.

ESV Crailsheim – VfB Jagstheim

0:3

Tore: keine Statistik eingegangen

Am Ende zwar zu hoch, aber dennoch war Jagstheim der verdiente Sieger. Der Schiedsrichter tauchte eine Dreiviertelstunde zu spät auf, somit war im gesamten Spiel irgendwie die Spannung raus. Spielerisch begegneten sich beide Teams zwar auf Augenhöhe, doch die Gäste hatten die zwingenderen Chancen. Als die Eisenbahner am Schluss ihre Verteidigung auflösten, konterte der VfB eiskalt und machte somit seinen Auswärtssieg perfekt. – Reserven: 2:3

GSV Waldtann – SSV Stimpfach

4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Jens Ehrmann (35.), 2:0, 3:0 Stefan Wolz (47., 57.), 4:0 Kevin Wüstner (90.)

Der GSV Waldtann empfing die Gäste aus Stimpfach wie immer auf optimalem Rasengut des engagierten Platzwarts Karl Seibold und bei bestem Sommerwetter hoch konzentriert und in guter Ordnung. Die Hausherren stellten sich das gesamte Spiel über taktisch defensiv auf und ließen nur wenige Räume offen. Häufig war für die Stimpfacher ein langer Ball die einzige Option. Aus der defensiven taktischen Ordnung eroberten die Waldtanner viele Bälle und konnten nach erfolgreicher Balleroberung und schnellem Umschaltspiel durch Jens Ehrmann verdient in Führung gehen. Direkt nach der Halbzeitpause führte ein weiterer schöner Konter nach erfolgreichem Gegenpressing zum 2:0 durch Stefan Wolz. Dieser traf nur zehn Minuten später nach dem wohl gelungensten Angriff des gesamten Spiels zum 3:0 erneut. Trotz des hohen Rückstands gaben die Stimpfacher sich nicht auf und kamen im Anschluss noch zweimal gefährlich vor das Tor. Beide Situationen konnte aber Stammtorhüter Benjamin Hertfelder souverän auflösen. Mit dem Schlusspfiff erzielte Spielmacher Kevin Wüstner von der Mittellinie aus den hochverdienten 4:0-Endstand für den GSV. Den Gästen gingen damit wichtige Punkte zum Ende der Runde verloren. Die Heimmannschaft kann sich nach überzeugendem Auftreten gegen eine höher platzierte Mannschaft der Liga Hoffnungen für die neue Saison machen. – Reserven: 3:5