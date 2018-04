Fußball Favorit nutzt seine Chancen cleverer

Neuhütten / Martin Basler

Der Tabellenführer VfB Neuhütten startete gegen den TSV Gaildorf II zielstrebig in dieses Spiel und hatte in der 9. Minute einen Pfostentreffer zu verzeichnen. Im Gegenzug scheiterte Munz allein vor dem Torhüter. In der 15. Minute nutzte Neuhütten einen Foulelfmeter zur 1:0-Führung und ließ nur zwei Minuten später das 2:0 folgen. Danach hatte der TSV Gaildorf gute Chancen zum Anschlusstreffer, doch Useinov, Schmidt und Munz hatten kein Glück. Neuhütten machte das Spiel und der TSV lauerte auf Konter. Fünf Minuten vor der Pause ließ der TSV auch eine Chance in Überzahl ungenutzt. Im Gegenzug verhinderte Siegele einen weiteren Gegentreffer. In der ersten Hälfte ließ Gaildorf viele gute Torchancen ungenutzt. Nach dem Wechsel dauerte es bis zur 60. Minute, ehe Neuhütten eine hundertprozentige Torchance ausließ. Drei Minuten später wäre Useinov mit einem Heber fast der Anschlusstreffer geglückt. In der 74. Minute spielte Neuhütten einen sehr guten Konter aus und erhöhte auf 3:0. Der TSV II war weiterhin um eine Ergebnisverbesserung bemüht und spielte nach vorne. Nach einer Ecke in der 85. Minute setzte Carle einen Kopfball nur knapp neben den Pfosten. Mit etwas Glück verhinderte der Tabellenführer am Ende einen Gegentreffer.



TSV Gaildorf II: Mario Siegele, Timo Lutz, Lukas Hägele, Christian Schmidt, Marius Schmidt, Fabian Hees, Tillmann Möller, Jannik Schmidt, Taner Useinov, Tobias Munz, Lukas Bauer, Pascal Carle, Alexander Diem.