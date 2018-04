Fußball Fabian Czaker heißt der Held des Spiels

Leinfelden / hsch

„Wir sind zufrieden mit den drei Punkten“, sagte Hollenbachs Trainer Marcus Wenninger am Freitagabend. Das Verbandsliga-Spiel selbst war nichts für Fußballästheten. „Es war ein Abnutzungskampf. Es ging um jeden Millimeter Boden“, sagte Wenninger. „Es trafen zwei starke Mannschaften aufeinander.“ Diese neutralisierten sich teilweise im Mittelfeld.

„Wir waren schon präsent und haben dagegen gearbeitet“, sagte Wenninger. Die Hollenbacher agierten gewohnt defensivstark und kompakt. Dazu setzten sie immer wieder Nadelstiche nach vorne. Calcio Leinfelden-Echterdingen hatte zwar etwas mehr Ballbesitz, doch das war von Hollenbacher Seite aus durchaus gewollt, um selbst mehr Raum zu haben. Samuel Schmitt und Jan Ruven Schieferdecker vergaben die zwei besten Möglichkeiten in der ersten Halbzeit.

Hart umkämfte Partie

Auch die zweite Halbzeit war hart umkämpft. „Wie schon in den letzten beiden Spielen haben wir einen großen Aufwand betrieben“, sagte Wenninger. Und dies zahlte sich dann auch aus. Ihre einzige große Tormöglichkeit nutzten die Hollenbacher. Nach einer Flanke von Schieferdecker traf Fabian Czaker in der 78. Minute. Torwart Philipp Hörner wurden in der gesamten Partie nur einmal plus Nachschuss geprüft. „Sieben Punkte aus dem schwierigen Dreierpack zuletzt, damit können wir leben“, sagte Wenninger. In den Spitzenspielen gegen Dorfmerkingen und Ilshofen hieß es 1:1 und 2:0. Nun folgte das 1:0 gegen die individuell stark besetzte und spielstarke Mannschaft aus Leinfelden.

Leinfelden – FSV Hollenbach 0:1

Tore: 0:1 Czaker (78.)

FSV Hollenbach: Hörner, Volk, Zeller, Ryl, Nierichlo, Schmitt, Schieferdecker (83. Walz), Hofmann, Brenner, Czaker (85. Breitinger), Minder (90. Hack).