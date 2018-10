Fußball Eutendorfer wollen nachlegen

Zweiflingen / Hans Buchhofer

In der Fußball-Kreisliga A1 Hohenlohe ist derzeit der SV Westheim das Maß aller Dinge. Die Westheimer haben noch kein Spiel verloren und führen die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor dem TSV Eutendorf an. Dies ist zwar nicht viel, aber Westheim hat ein Spiel weniger ausgetragen und kann sich so noch deutlicher von seinem schärfsten Verfolger absetzen.

Morgen kommt es in Westheim zu einem echten Spitzenspiel. Der TSV Michelbach/Wald reist an und steht mit dem Rücken zur Wand, denn bei einer Niederlage wären die Westheimer in weite Ferne entwischt. Der SV Dimbach hat zwar in Eutendorf verloren, doch um den zweiten Platz können die Dimbacher noch mitmischen. Dimbach erwartet den TSV Pfedelbach II und dürfte seinen sechsten Sieg feiern. Bei der SG Schwäbisch Hall steht das Lokalderby gegen den SC Steinbach auf dem Programm. Von der Bilanz her haben die Gäste die besseren Karten, da die Steinbacher zuletzt erfolgreicher gespielt haben. Der TSV Kupferzell will seine Chance nutzen, um von unten wegzukommen. Voraussetzung wäre ein Sieg beim Schlusslicht Untersteinbach. Ob die SGM Bretzfeld gegen den TSV Ingelfingen punkten kann, ist noch ungewiss.

Eutendorf kommt immer besser in Schwung. Mittlerweile haben sich die Stürmer zum besten Angriff der Liga gemausert und haben mit Martin Lenghel den Top-Torjäger der Kreisliga A in ihren Reihen. Mit solchen Pfunden kann Zweiflingen nicht wuchern, doch zu Hause haben sie noch kein Spiel verloren. Lediglich zwei Remis trüben etwas die Bilanz. Man braucht kein Prophet zu sein, um zu sagen, dass die Eutendorfer Truppe erneut voll gefordert wird. Schließlich muss ein Sieg her, um Westheim auf den Fersen bleiben zu können.

Gaildorf kam gegen Bibersfeld zum erwarteten Sieg, doch mit der Chancenverwertung haperte es erneut. Nicht jeder Gegner wird der TSV-Truppe so viele Möglichkeiten eröffnen, die ungenutzt verstreichen. Beim FV Künzelsau hat es Gaildorf nicht einfach, denn jeder erwartet einen klaren Sieg beim Vorletzten. Man darf aber nicht vergessen, dass die Platzherren immer noch den Klassenerhalt schaffen können. Das 1:1 in Kupferzell zeigt deutlich, dass sich Künzelsau noch längst nicht aufgegeben hat.