Fußball ESV bleibt punktlos am Tabellenende

Langenburg / Von den Vereinen

In der Kreisliga A2 bleibt der FC Matzenbach nach einem turbulenten 4:3-Sieg im Verfolgerduell in Langenburg dem ebenfalls verlustpunktfreien Tabellenführer TSG Kirchberg auf den Fersen

TSV Gerabronn – SV Ingersheim

3:2 (1.2)

Tore: 0:1 Pascal Gellner (7.), 0:2 Tobias Hanselmann (8.), 1:2 Daniel Wesolek (14.), 2:2 Lucas Schmidt (49.), 3:2 Julian Riedl (87.)

Einen späten, allerdings verdienten Sieg feierte der TSV Gera­bronn durch einen Kopfballtreffer von Julian Riedl in der 87. Minute in einer eher mäßigen Partie. Allerdings begann die Partie mit einem Paukenschlag auf der anderen Seite, die Gäste führten nach einem Doppelschlag innerhalb von 60 Sekunden bereits nach acht Spielminuten mit 2:0. Danach gab es Einbahnstraßenfußball in Richtung Ingersheimer Tor, doch mehr als der Anschlusstreffer gegen die nun äußerst defensiven Gäste wollte dabei nicht gelingen. Kurz nach dem Seitenwechsel dann der hochverdiente Ausgleichstreffer durch Lucas Schmidt, der zum Matchwinner avancierte, indem er auch noch die Vorlage zum Siegtreffer gab. – Reserven: 1:4

TSV Crailsheim II – SV Brettheim

1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Cengiz Korkmaz (27.), 1:1 Patrick Walter (48.)

In einer kampfbetonten Partie hätte der TSV Crailsheim II aufgrund der größeren Spielanteile als Sieger vom Platz gehen müssen. Nach einer starken Ball­eroberung von Tim Klein folgte die Flanke auf Cengiz Korkmaz, der die Heimelf in Führung schoss. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff glich Brettheim jedoch aus. Nach einem Fehler im eigenen Aufbau zog Patrick Walter an Freund und Feind vorbei und traf zum 1:1. In der weiterhin hitzigen Endphase hatten zwar beide Teams noch jeweils eine gute Chance, der Siegtreffer blieb jedoch verwehrt.

TSG Kirchberg – Spvgg Hengstfeld-Wallhausen 4:0 (4:0)

Tore: 1:0 Stefan Groh (5.), 2:0, 3:0 Jan Ludwig (7., 36.), 4:0 Szabolcs Szvoboda (42.)

Die TSG stellte bereits nach wenigen Minuten mit einem Doppelpack durch Stefan Groh und Jan Ludwig die Weichen auf Sieg. Auch danach blieb die Heimelf die überlegene Mannschaft und konnte noch vor der Halbzeitpause durch das zweite Tor von Jan Ludwig und einen weiteren Treffer durch Szabolcs Szvoboda bereits den Deckel draufmachen. Nach der Pause flachte die Partie deutlich ab und es kam kein richtiger Spielfluss mehr zustande. – Reserven 2:0

TV Rot am See – TSV Vellberg

3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Jonathan Pfrommer (6.), 2:0 Jan Wagner (70.), 3:0 Lars Köber (77.)

Nach einem überzeugenden Heimsieg machte der Gastgeber einen Sprung ins Mittelfeld. Von Beginn an dominierten die Hausherren die Begegnung, besaßen aber bei der frühzeitigen Führung etwas Glück, als Jonathan Pfrommer von einem Vellberger angeschossen wurde und der Ball ins Tor flog. Danach erspielte sich der TVR weitere gute Gelegenheiten, ließ aber zunächst die nötige Zielstrebigkeit vermissen. Pech kam bei einem 25-Meter-Knaller von Dennis Schnurr hinzu, der nur an die Latte klatschte (25.). Auch nach dem Wechsel blieben die Einheimischen zumeist spielbestimmend, doch es dauerte bis zur 70. Minute, ehe Jan Wagner einen feinen Pass von Tobias Bachmann zum längst fälligen zweiten Treffer verwertete. Von den harmlosen Gästen kam weiterhin viel zu wenig, um den Gastgeber in Bedrängnis zu bringen und Lars Köber gelang mit dem 3:0 schließlich die endgültige Entscheidung. – Reserven: 7:2

FC Langenburg – FC Matzenbach

3:4 (1:4)

Tore: 1:0 Michael Blind (7.), 1:1 Michael Kranz (12.), 1:2 Steffen Butz (14.), 1.3 Julian Trittenbach (17.), 1:4 Michael Kranz (40.), 2:4, 3:4 Semih Dalyanci (70., 89.)

In einer erwartet hitzigen Begegnung setzt sich der FC Matzenbach aufgrund einer starken ersten Halbzeit am Ende durch. Zu Beginn kamen die Gastgeber jedoch besser ins Spiel und gingen durch Michael Blind auch folgerichtig in Führung. Die Gäste zeigten sich unbeeindruckt vom Gegentreffer und konnten zwischen der 13. und 17. Spielminute drei Tore erzielen. Den Halbzeitstand besorgte Michael Kranz mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 1:4. Nach der Pause zeigte die Heimmannschaft große Moral und kam noch auf 3:4 heran. In der Nachspielzeit hatten die „Gelb-Roten“ zwar noch die Möglichkeit zum Ausgleich, eine Standardaktion blieb allerdings ohne Folgen für die Gäste. – Reserven 3:1

SC Bühlertann – SV Westgartshausen 2:2 (0:2)

Tore: 0:1, 0:2 Henrik Herbst (18., 42.), 1:2 Alexander Wied (70.), 2:2 Swen Köbler (83.)

Die Gäste kamen besser ins Spiel und belohnten sich nach 18 Minuten mit dem 0:1 durch Henrik Herbst. Nur wenige Minuten später wieder ein guter Spielzug und fast das 2:0, doch Ralf Idler klärte gerade noch auf der Linie. Kurz vor der Halbzeitpause nutzte Herbst Abstimmungsprobleme in der Bühlertanner Hintermannschaft und markierte seinen zweiten Treffer. Nach dem Seitenwechsel dann ein komplett anderes Spiel. Bereits nach einer Minute hatte der eingewechselte Leopold Stoll den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch Sascha Wagner im Westgartshausener Tor parierte glänzend. In den folgenden Minuten spielte nur noch die Heimmannschaft. Auf der rechten Seite konnte sich Swen Köbler gut durchsetzen, sein Querpass verwandelte Alexander Wied unter die Latte. Knappe zehn Minuten vor Ende der Ausgleich durch den starken Swen Köbler. Der SC Bühlertann hätte mit etwas Glück sogar noch den Siegtreffer erzielen können. – Reserven: 4:0

TSV Obersontheim II – SV Gründelhardt 1:2 (0:0)

Tore: 0:1 Leon Gerstner (57.), 0:2 Luca Stahl (63.), 1:2 Nico Otterbach (65.)

Man durfte gespannt sein, wie Obersontheims „Zweite“ die schwierige Personalsituation in den Griff bekommen sollte. Um es vorwegzunehmen, überraschend gut. Jede der beiden Mannschaften gestattete dem Gegner zwei hundertprozentige Torchancen, die jedoch fast kläglich vergeben wurden, sodass die erste Halbzeit mit einem torlosen Unentschieden endete. Dies änderte sich in der 58. Minute, als Gründelhardt einen Konter schulmäßig zu Ende spielte. Leon Gerst­ner ließ Sergen Tuncel aus kurzer Distanz keine Möglichkeit einzugreifen. Dem zweiten Treffer gingen Geschenke der Obersontheimer Abwehr voraus. Torschütze Luca Stahl spitzelte den Ball zum 2:0 ins Netz. Beim Thema Geschenke wollten die Gäste nicht zurückstecken, denn Torhüter Andreas Kolb ließ einen Schuss vor Jan Heinrich abprallen, Nico Otterbach bedankte sich mit dem Anschlusstreffer. Obersontheim wollte mehr machen, gab dadurch Räume frei und Gründelhardt Gelegenheit zu kontern. Trotz guter Möglichkeiten gelang keiner der beiden Mannschaften eine Resultatsverbesserung.