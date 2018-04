Fußball Es wird wieder spannend an der Spitze

Langenburg / Willi Hermann

FC Langenburg – TSV Goldbach 3:4 0:2)

Tore: 0:1 Jan-Henrik Schneider (11.), 0:2 Maximilian Flux (14.), 1:2 Timo Brück (48.), 1:3, 1:4 Dennis Lahn (64., 70.), 2:4 Julian Dürr (72.), 3:4 Michael Blind (84.)

In Langenburg lieferten sich die beiden besten Rückrundenteams einen offenen Schlagabtausch. Dabei zeigte Goldbach in der Chancenverwertung effektiver als die Heimelf. Bereits in der Anfangsphase brachte Jan-Henrik Schneider die Gäste in Führung. Wenig später baute Maximilian Flux per Kopf den Vorsprung aus. Bis zum Seitenwechsel konnten sich beide Mannschaften noch gute Möglichkeiten erspielen. Nur drei Minuten nach Wiederbeginn kam Timo Brück nach einer schönen Ballstaffette in Schussposition und konnte verkürzen. Mitte der zweiten Hälfte sorgte Dennis Lahn mit einem Doppelpack für die vermeintliche Vorentscheidung zugunsten der Gäste. Langenburg warf jetzt alles nach vorne und Julian Dürr konnte postwendend wieder verkürzen. In der Schlussphase gelang Michael Blind noch der Anschlusstreffer. Insgesamt hatten die Gastgeber die besseren Chancen, scheiterten aber immer wieder am überragenden Albert Hoffmann im Goldbacher Tor. – Reserven: 2:3

FC Langenburg – FC Honhardt 1:1 (1:1 )

Tore: 1:0 Semih Dalyanci (7.), 1:1 Julian Munz (17.)

Die Gastgeber hatten zunächst etwas mehr vom Spiel und gingen durch Semih Dalyanci früh in Führung. Honhardt stemmte sich dagegen und konnte durch Julian Munz nur zehn Minuten später ausgleichen. Danach ergaben sich in einem intensiven Spiel auf beiden Seiten wenig Möglichkeiten. Erst in der Schlussphase, als ein Gästespieler nach einer Notbremse vom Feld musste, boten sich Langenburg noch Möglichkeiten zum Sieg.

TSV Obersontheim II – SV Großaltdorf 7:0 (2:0)

Tore: 1:0 Daniel Glasbrenner (35.), 2:0 Edgar Wagner (42., FE), 3:0 Nico Otterbach (60.), 4:0 Edgar Wagner (62.), 5:0, 6:0 Nico Otterbach (75., 79.), 7:0 Marc Richter (90.)

Eine gute halbe Stunde lang konnten die ersatzgeschwächten Gäste mithalten. Dann gelang Daniel Glasbrenner nach schönem Pass von Jens Söllner der Führungstreffer. Wenige Minuten später nutzte er einen Foulelfmeter, um den Vorsprung auszubauen. Nach der Pause hatten die Gastgeber wenig Mühe weitere Treffer zu erzielen.

FC Honhardt – VfB Jagstheim

1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Dennis Stadtmüller (46.), 1:1 Julian Munz (60.)

Den Hausherren steckte ganz offensichtlich das starke Freitagsspiel in Langenburg in den Knochen. So fehlte etwas die Konzentration. Beleg dafür waren vier klare Chancen im ersten Durchgang, die ungenutzt blieben. Direkt nach der Pause brachte Dennis Stadtmüller die Gäste in Führung. Als zudem noch ein Honhardter Akteur die Ampelkarte sah, begann das Heimteam zu resignieren. Die Gäste köpften in dieser Phase zweimal knapp am Tor vorbei. Julian Munz gelang nach schönem Zuspiel von Josef Breuninger dann doch noch der Ausgleich.

SSV Stimpfach – ESV Crailsheim 2:2 (2:0)

Tore: 1:0, 2:0 Raphael Klein (26., FE, 38.), 2:1 Ayhan Sadik (53.), 2:2 Jochen Just (86.)

Die Platzherren dominierten von Beginn an die Partie. Die ersten Möglichkeiten wurden allerdings leichtfertig liegen gelassen. Für die verdiente Führung benötigten die Gastgeber einen Foulelfmeter. Mit einem sehenswerten Alleingang über das halbe Feld baute Raphael Klein den Vorsprung aus. Statt den Sack vollends zuzumachen, ließ Stimpfach in der zweiten Hälfte die Gäste in die Partie zurückkommen. Ayhan Sadik gelang nach einem Querpass der Anschluss. In den Schussminuten belohnten sich die Eisenbahner durch den Ausgleich von Jochen Just für ihren Einsatz. – Reserven: 1:0

SV Tiefenbach – GSV Waldtann 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Stefan Wolz (41.), 1:1 Fabian Steinhülb (80.), 2:1 Willy Dörr (88.)

Nach einem Platzverweis für einen Gästespieler nutzte Willi Dörr die Verwirrung in der Gästeabwehr kurz vor Schluss, um die Partie doch noch zu drehen. Tiefenbach hatte die erste halbe Stunde dominiert und zwei gute Chancen nicht genutzt. Kurz vor der Pause brachte Stefan Wolz, der wenig vorher noch eine Möglichkeit ausgelassen hatte, die Gäste in Führung. In der zweiten Halbzeit stand Waldtann lange gut, ehe Fabian Steinhülb der Ausgleich gelang.

SV Onolzheim – Spfr. Bühlerzell II 0:0 (0:0)

Ein leistungsgerechtes Unentschieden. Beide Mannschaften kamen gut in die Partie. Auf die erste gute Chance von Bühlerzell nach knapp drei Minuten antworteten die Gastgeber mit einem Kopfball an den Pfosten. Danach folgte viel Leerlauf. Mitte der zweiten Hälfte wurde Onolzheim stärker, aber es fehlte die letzte Konsequenz vor dem Tor. – Reserven: 1:0

TSG Kirchberg II – TSV Dünsbach II 1:6 (1:3)

Tore: 0:1 Kevin Ternes (10.), 0:2 Steffen Reichert (35.), 0:3 Nico Frey (42.), 1:3 Andreas Garmatter (44.), 1:4 Kevin Ternes (55.), 1:5 Oswin Keidel (89.), 1:6 Patrick Weiß (90.)

Die Gäste waren in Belangen überlegen und siegten auch in dieser Höhe verdient. Kirchberg bot eine desolate Vorstellung und konnte bis auf wenige Situationen nicht mithalten.

VfR Altenmünster II – TSV Goldbach 0:3 (0:2 )

Tore: 0:1 Moritz Hernadi (34.), 0:2 Johann Wolfarth (36.), 0:3 Dennis Lahn (86.)

Ein Doppelschlag der Gäste nach gut einer halben Stunde sorgte für die Vorentscheidung zugunsten der Gäste. Im zweiten Durchgang versuchte die Heimelf heranzukommen, blieb aber im Angriff zu harmlos.

TSV Unterdeufstteten – VfR Altenmünster II 3:0 (SW)

Wegen Spielermangels konnten die Gäste nicht antreten. Das Spiel wird für den TSV gewertet.