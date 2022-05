Der letzte Schritt fehlt den Haller Sportfreunden noch, um die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Verbandsliga klar zu machen. Am vergangenen Wochenende sind die Haller noch vom Ergebnis des Zweiten Löchgau abhängig gewesen, jedoch setzten sich die Löchgauer in Obersontheim 1:0 durch. Da...