Fußball Erster Sieg für Unterdeufstetten

Honhardt / Von den Vereinen

TSV Unterdeufstetten – TSV Dünsbach II 3:2 (1:1)

Tore: 0:1 Mario Gutknecht (9.), 1:1 Cristian Gerard Colcer (18.), 2:1 Alexander Berroth (47.), 2:2 Dennis Ebinger (54.), 3:2 Alexander Berroth (85.)

In einem einseitigen Spiel konnte sich Unterdeufstetten endlich durchsetzen und landete den ersten Saisonsieg. Der Gast war nur durch Standards gefährlich und kam so auch zu den Torerfolgen. Der TSV verpasste es, den Sack zuzumachen, und so wurde es gegen Ende noch mal spannend. Die Abwehr der Platzherren hielt den Bemühungen der Gäste aber stand und so kam es zum verdienten Heimsieg.

FC Honhardt – SV Onolzheim

2:0 (2:0)

Tore: 1:0 Jens König (26.), 2:0 Julian Munz (36.)

Einen verdienten Arbeitssieg feierte der FC Honhardt. Bis zur 20. Minute tat sich in Tornähe nicht viel, beide Teams hatten jeweils lediglich eine Halbchance. In der 25. Minute dann die erste Großchance, als Sebastian Breuninger am Gästetorhüter scheiterte. Den darauf folgenden Eckball verlängerte Johannes Jag per Kopf auf Jens König, dessen Volleyschuss landete zur Honhardter Führung im Netz. Joseph Loresch hatte die Chance zu erhöhen, jedoch verzog er freistehend. Besser machte es kurz darauf Julian Munz. Er drosch einen Freistoß aus rund 25 Metern unhaltbar oben ins Eck zum 2:0. In der zweiten Hälfte hatte Honhardt noch viele Chancen, das Ergebnis auszubauen, jedoch wurden selbst dickste Möglichkeiten ausgelassen. Onolzheim war nur noch einmal gefährlich, doch der Fallrück­zieher von Dennis Schneiker flog übers Tor.

TSV Obersontheim II – VfB Jagstheim 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Yavuz Tuncel (38.), 2:0 Edgar Wagner (79.), 2:1 Marcel Ruf (86.)

Jagstheim erwies sich als der erwartet schwere Gegner, der in der jüngeren Vergangenheit so manchen Favoriten stolpern ließ. Die Gäste warteten auf Fehler, konnten aber die erste Konfusion im Obersontheimer Strafraum nicht ausnutzen, weil Torhüter Dingil den Ball mit einem feinen Reflex noch an die Latte lenkte. Dafür bestrafte der Heimverein einen Fehler mit dem Führungstor. Yavuz Tuncel nahm einen nur schwach abgewehrten Flankenball direkt und über Freund und Feind segelte der Ball hinweg ins Gästetor. Kurz vor der Halbzeitpause hatten beide Mannschaften noch jeweils eine gute Chance. In Hälfte zwei verschärfte der Gast das Tempo, scheiterte aber immer wieder am starken Obersontheimer Torhüter Michael Dingil. Auf der anderen Seite spielte die Heim­elf zu abwartend, immer wieder brachten Fehlpässe viel Sand ins Getriebe. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel tauchte dann aber Edgar Wagner vor Jagstheims Torspieler auf und besorgte zu aller Überraschung das 2:0. Kurz darauf kam Jagstheim durch einen tollen Kopfball von Marcel Ruf zum Anschlusstreffer. Trotz aller Bemühungen blieb den Gästen jedoch der Ausgleich versagt.

TSV Dünsbach II – SV Großaltdorf 2:4 (2:2)

Tore: 1:0 Benjamin Walch (16), 1:1 Jens-Kilian Herhoffer (28), 2:1 Mario Guttknecht (42), 2:2 Patric Slansky (44), 2:3 Julius Stock (60), 2:4 Hannes Hofer (70., FE)

Dünsbach machte von Beginn an Druck und hätte mit etwas Glück höher führen können, bevor die Gäste zum Ausgleich kamen. Danach war es bis zur Halbzeitpause ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Mario Guttknecht kurz vor der Pause und Patric Slansky mit dem Halbzeitpfiff trafen noch für ihre Farben. In der zweiten Hälfte schwanden die Kräfte beider Teams. Den Großaltdorfern gelang nach einer Stunde ihre erste Führung an diesem Tag durch Julius Stock. Hannes Hofer machte mit einem verwandelten Elfer den Auswärtssieg perfekt.

GSV Waldtann – TSV Goldbach 1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Stefan Wolz (39.), 1:1 Maximilian Flux (70.)

Im Derby ergriff Goldbach vom Anpfiff weg die Initiative. Die Heimelf hatte in der Defensive Schwerstarbeit zu verrichten. Die beste Tormöglichkeit hatten dann aber die Gastgeber durch Michael Killig, der freistehend an Torspieler Albert Hoffmann scheiterte. Kurz darauf war der Gästekeeper aber machtlos, als Stefan Wolz eine Flanke von Tobias Kohr volley versenkte. Im zweiten Durchgang agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, und ihnen boten sich Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden. Maximilian Flux erzielte mit einem herrlichen Freistoßtor den Ausgleich. – Reserven: 0:3

SV Tiefenbach – Spfr. Bühlerzell II 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Michael Munzinger (8.)

Das golden Tor gelang Michael Munzinger bereits in der Anfangsphase. An der Strafraumgrenze fackelte er nicht lange und sein Aufsetzer landete im unteren Toreck. In der Folgezeit taten sich beide Mannschaften nicht zuletzt aufgrund der schmierigen Platzverhältnisse im Spielaufbau schwer. Der Ballbesitz war in etwa gleich verteilt, aber die Gastgeber hatten in der Schlussphase die besseren Chancen. Bei Schüssen von Giorgi Toroshelidze und Willi Dörr war jeweils der Gästetorhüter zur Stelle.

FC Langenburg – VfR Altenmünster II 3:0 (3:0)

Tore: 1:0 Semih Dalyanci (30.), 2:0 Hans-Peter Bolz (39.), 3:0 Semih Dalyanci (45.)

FC Langenburg – GSV Waldtann 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Andre Beyer (26.), 2:0 Semih Dalyanci (87.)

TSG Kirchberg II – ESV Crailsheim 3:5 (3:0)

Tore: 1:0 Marwin Wolz (13.), 2:0 Fabian Sorg (21.), 3:0 Marius Jauch (29.), 3:1 Mihai Ursachi (49.), 3:2 Eigentor (54.), 3:3 Andre Engelhardt (66.), 3:4 Jochen Kunigk (74., FE), 3:5 Andre Engelhardt (76.) 76.)

Die TSG verspielte eine vermeintlich sichere 3:0-Halbzeitführung mehr als fahrlässig und gab den Sieg tatsächlich noch aus der Hand. Die Gäste hatten durch Ursachi die erste Großchance, doch der Abschluss war zu ungenau. Danach drehte die Heimelf auf und ging durch die Tore der drei jüngsten Spieler, Marwin Wolz, Fabian Sorg und Marius Jauch, innerhalb einer Viertelstunde mit 3:0 in Führung. Diese hätte auch noch höher ausfallen können, aber Manuel Kochendörfer scheiterte mit einem Freistoß an der Latte. Doch nach dem Seitenwechsel wendete sich das Blatt komplett, und die Gäste konnten innerhalb von zehn Minuten den Anschluss herstellen. Als dann auch noch der Ausgleich fiel, stieg die Verunsicherung in der Kirchberger Mannschaft immer weiter, und es wurde zu einem Spiel auf ein Tor. Der ESV dominierte nach Belieben und drehte eine schon verloren geglaubte Partie noch zu einem Sieg.

TSG Kirchberg II – TSV Obersontheim II 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Edgar Wagner (FE), 1:1 Marcel Mönch (85.)

In einer unspektakulären Partie trennten sich die beiden Teams unentschieden. In der ersten Hälfte gingen die Gäste durch einen Foulelfmeter in Front. Diese Führung hielt bis in die Schlussphase, ehe Marcel Mönch mit einem Distanzschuss auf Remis stellte. Die Gäste warfen nochmals alles nach vorne, doch zwei größere Gelegenheiten blieben ungenutzt.

SSV Stmpfach – TSV Unterdeufstetten 3:0 (Spielwertung)

Tabellenschlusslicht Unterdeuf­stetten ist wegen Spielermangels beim SSV nicht angetreten.