Fußball Erste Spielhälfte verschlafen

Althütte / Michael Busse

Auf frisch geräumtem Kunstrasen bewiesen die Gastgeber im ersten Durchgang, warum der Platz unbedingt freigeräumt werden sollte und drückten die Viechbergelf in die eigene Hälfte. Bereits nach zwölf Minuten hätte es 2:0 für den TSV Althütte stehen müssen, doch Sven Kaltenthaler vergab zwei Hochkaräter kläglich (2./12.). Inklusive Nachspielzeit sollte Kaltenthaler daran anknüpfen, was seine Mitspieler zur Verzweiflung brachte. Auch sein Bruder, Tim Kaltenthaler, erwischte keinen guten Tag und schob das Spielgerät aus zwei Metern freistehend an Mario Mays Gehäuse vorbei (18.). Zwei Minuten zuvor scheiterte er mit einem Lattenschuss.

Der Gastgeber war in den ersten 45 Minuten stets agiler, aggressiver und zeigte mehr Laufbereitschaft. Fichtenberg hingegen schien den Ernst der Lage nicht erkannt zu haben und zeigte lediglich durch Egzon Bekaj mit einem Schuss aus spitzem Winkel ein Lebenszeichen (27.).

Im zweiten Durchgang bot die Liepold-Elf mehr Präsenz und Einsatzwillen, fand aber nicht zu 100 Prozent in ihr Spiel, denn zu sehr schienen die ersten erschreckend schwachen 45 Minuten in den Köpfen zu stecken. Daniel Papadopoulos bekam in der 50. Minute zu wenig Druck, um einen satten Schuss aus perfekter Lage zu ermöglichen. Auch Jannik Paxian blieb mit einem Gewaltschuss an den Außenpfosten das Glück verwehrt (52.).

Zehn Minuten später hatte sich das Momentum dann vollends gedreht, Jannik Paxian prüfte TSV-Keeper Günter Janik, der mit Not einen Treffer verhindern konnte. Zu Beginn der Schlussphase machte sich Bastian Kübler mit dem Leder alleine vor dem Tor (74.) auf Selbiges und wurde in letzter Sekunde vom Ball getrennt – ein Treffer lag nun deutlich in der Luft. Auf der Gegenseite war es einmal mehr Sven Kaltenthaler, der aus bester Position das Tor nicht traf (86.).

Typisch für die Partie

In Minute 96 spiegelte sich die erste Halbzeit in einer Aktion wider: Fichtenberg zu weit weg vom Gegner, plump im Zweikampf, Sven Kaltenthaler vergibt. Mario May hielt seine Mannen im Spiel und wehrte den berechtigten Elfmeter von Kaltenthaler zur Freude des mitgereisten Anhangs ab. Auf der Gegenseite wurde Ma- nuel Renz bei einem Freistoß im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Da dies aufgrund der Umstände aber wohl zu sehr nach „Drehbuch“ aussah, unterließ der kompetent leitende Schiedsrichter einen gut möglichen Elfmeterpfiff (97.). Ein Siegtreffer für die Sportkameradschaft wäre wegen der extrem schwachen ersten Hälfte dann aber auch zu viel des Guten gewesen.

Erfreulich für die SKF ist, dass man in drei Spielen gegen zwei Aufstiegskandidaten und einen direkten Mitstreiter im Abstiegskampf nur ein Gegentor zugelassen hat. Offensiv benötigt die Viechbergelf aktuell einmal das oft prophezeite „Glück des Tüchtigen“. Gegen den FC Welzheim bietet sich schon die nächste Chance.

Daniel Lutz (sportlicher Leiter SKF): „Moral und Einstellung waren letztendlich da, offensiv hat uns die Durchschlagskraft gefehlt.“

Toni Liepold (Trainer SKF): „Die erste Hälfte wurde komplett verschlafen, im zweiten Durchgang waren wir griffiger, haben aber die guten Chancen nicht genutzt.“

SK Fichtenberg: Mario May, Andreas Vogel, Alexander Ruhl, Dennis Wahl, Malte Specht (87. Julian Feucht), Marc-Kevin Aller, Patrick Mai (46. Janos Kerekes), Egzon Bekaj, Jannik Paxian (65. Manuel Renz), Bastian Kübler, Daniel Papadopoulos.