Fußball Ersatzkeeper fliegt mit Rot vom Platz

Herbert Schmerbeck

Mulfingen. 0:2 verlor das Team von Trainer Marcus Wenninger in der heimischen Jako Arena gegen den SKV Rutesheim. Und der Aufsteiger war auch das bessere Team. „Rutesheim hat hoch verdient gewonnen“, sagte Trainer Marcus Wenninger. „Die haben von Beginn an das Heft in die Hand genommen.“ Das Problem waren die vielen leichten Fehler, die sich der FSV leistete.

Die Gäste waren in der ersten Halbzeit das gefährlichere Team. Zunächst spielte sich vieles im Mittelfeld ab. Nur langsam kam das Hollenbacher Angriffsspiel in Tritt. Einen Strafstoß gab es in der 44. Minute wegen eines Handspiels. Doch Bär hielt den Schuss von Tizian Amon.

Kurz nach der Pause dann die Gästeführung: Steffen Hertenstein (50.) traf aus sechs Metern. Der nächste Rückschlag für den FSV folgte zehn Minuten später. Ersatzkeeper Hüttinger zögerte nach einem zu schwachen Rückpass etwas und brachte dann Hertenstein außerhalb des Strafraums zu Fall. Für die Notbremse musste er mit Rot vom Platz. In der 82. Minute ließ sich Hollenbach dann auskontern. Hertenstein legte quer und Dimitriy Lubenskiy schloss zum 2:0 ab

FSV Hollenbach – Rutesheim 0:2

Tore: 0:1 Steffen Hertenstein (51.), 0:2 Dimitriy Lubenskiy (83.)

Besondere Vorkommnisse: Rot: Mario Hüttinger (60.,FSV Hollenbach)

FSV Hollenbach: Hüttinger, Amon (60. Brutzer), Volk, Ryl, Nierichlo, Kleinschrodt, Schmitt (63. Nzuzi), Hofmann, Walz (80. Hack), Rohmer (74. Breitinger), Minder

Info Der FSV Hollenbach ist morgen schon wieder im Einsatz. Um 15 Uhr ist Anpfiff für die Partie gegen den Tabellenelften aus Sindelfingen, der am Samstag mit 1:6 in Ehingen untergegangen ist. „Da ist dennoch genug Qualität da. Wir müssen in jedem Spiel ans Limit gehen. Wenn uns das nicht gelingt, wird es gegen jeden schwer“, warnt dennoch Hollenbachs Trainer Marcus Wenninger.