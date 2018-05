Fußball Erleichterung beim TSV Sulzbach-Laufen

Sulzbach-Laufen / Christian Köger

Die erste Tormöglichkeit des Spiels hatten die Gäste aus der Lederstadt. Besser machten es die Gastgeber in der 11. Minute. Simon Jäger erkämpfte sich das Leder auf dem linken Flügel, flankte nach innen, und Stephan Munz traf mit einem halbhohen Schuss ins rechte Toreck zur 1:0-Führung.

Danach hatten die Kochertäler zwar die besseren Chancen, aber ohne Erfolg. In der 42. Minute scheiterte Simon Jäger mit einer Direktabnahme im linken Strafraum an dem glänzend reagierenden TSG-II-Schlussmann. Kurz vor der Pause verletzte sich ein TSG-Spieler bei einem Pressschlag. Zur großen Verwunderung hatten die Backnanger keinen Ersatzspieler und mussten mit einem Spieler weniger das Spiel bestreiten.

In der 50. Minute eroberte Jochen König den Ball an der Strafraumgrenze, spielte gekonnt in den Lauf von Stephan Munz, und dieser schob die Kugel eiskalt flach ins rechte Toreck zum 2:0.

Glück hatte die Horntasch-

Truppe in der 54. Minute, als ein Schuss der Backnanger äußerst knapp am TSV-Gehäuse vorbeistrich. Die Vorentscheidung fiel in der 57. Minute. Marcel Retter passte uneigennützig auf Daniel Köger, der mit einem Flachschuss ins linke Eck das 3:0 markierte.

Nach 70 Minuten wurde Simon Jäger im Strafraum gefoult, und das Geburtstagskind Marcel Hägele knallte den Elfer mit einem strammen Schuss in die Maschen zum 4:0. In der 78. Minute donnerte Daniel Köger noch einen Schuss an den linken Pfosten. Den Schlusspunkt setzte in der 80. Minute der eingewechselte Sebastian Bauer, als er von Daniel Köger bedient wurde und überlegt flach ins rechte Toreck zum 5:0-Endstand einschoss.

Fazit: Die Kochertäler können jetzt erleichtert in die restlichen Spiele gehen.

Bereits am Mittwoch erwartet der TSV Sulzbach-Laufen zum Lokalschlager um 19.30 Uhr den VfR Murrhardt.

TSV Sulzbach-Laufen: Johannes Haas, Simon Hagel (74. Patrick Epple), Marcel Hägele, Jannik Riexinger, Friedrich Rühle, Marcel Retter, Markus Haas (82. Alexander Seitz), Simon Jäger, Jochen König (78. Sebastian Bauer), Stephan Munz (66. Andreas Stein), Daniel Köger.