Frauenfußball-Regionalliga Englische Woche Teil 3

Crailsheim / Günther Herz

Der TSV Crailsheim hat die erste Hürde im WFV-Pokal übersprungen. Nun geht es in der Regionalliga Süd zum FFC Wacker München.

Trotz beruflicher und schulischer Verhinderung von vier Leistungsträgerinnen (Nadine Steiner, Nina Hasenfuß, Luisa Scheidel und Juliane Klenk) und den Verletzten Bianca Uhl, Anna Horwath, Julia Specht, Theresa Frech und Celine Kirbach konnte sich der Regionalligist TSV Crailsheim gegen den zwei Klassen tiefer spielenden TSV Neuenstein durchsetzen. Der Verbandsligist bot in der ersten Halbzeit in der Defensive eine gute Leistung und versuchte durch Konter zum Erfolg zu kommen. Doch die Abwehr um Gastspielerin Meike Bohn stand gut und ließ kaum eine gefährliche Situation zu. Die Crailsheimerinnen liefen sich häufig an der stabilen Abwehrkette der Gastgeberinnen fest. Kurz vor der Halbzeit zog Helena Spajic von der Strafraumkante ab, der Ball landete, leicht abgefälscht, zum 0:1 im Neuensteiner Tor.

Ex-Crailsheimerinnen auffällig

Nach der Pause änderte sich wenig am Spielgeschehen. Crailsheim hatte viel Ballbesitz, Neuenstein versammelte die meisten Spielerinnen um den eigenen Strafraum und bot den Gelb-Schwarzen wenig Raum. Einmal bekam auch Neuenstein durch die schnelle Ex-Crailsheimerin Nicole Polny eine Chance. Sie erlief einen weiten Ball. Ihr Schuss ging jedoch nur ans Außennetz. Erst eine weite Flanke von rechts auf Helena Spajic brachte wieder Gefahr vor dem Neuensteiner Tor. Ihr Volleyschuss war von der Ex-Jugendtorhüterin des TSV Crailsheim, Laura Prucha, nicht zu halten und es stand 0:2.

Das Spiel plätscherte nun so vor sich hin. Crailsheim machte das Spiel. Insbesondere Sophia Klärle im Mittelfeld behielt jederzeit die Übersicht und hatte die meisten Ballkontakte im Spiel. Ein weiter Ball von ihr in die Schnittstelle nahm Maren Schmitt dankend auf und hatte keine Mühe fünf Minuten vor Schluss das 0:3 zu erzielen.

Insbesondere Helena Spajic, die bisher aufgrund ihrer sprachlichen Probleme noch etwas wenig Bindung zur Mannschaft hatte, konnte mit ihren zwei Toren beweisen, dass sie in Zukunft für das Team ein wichtiger Faktor sein kann.

Der TSV Crailsheim trifft in der nächsten Runde mit der TGV Dürrenzimmern wieder auf einen Verbandsligisten.

TSV Neuenstein – TSV Crailsheim

0:3 (0:1)

Tore: 0:1, 0:2 Helena Spajic (43., 59. Min), 0:3 Maren Schmitt (87.)

Crailsheim: Wolf, Schmitt, Klärle, Herrmann, S. Klenk, Bohn, Schmölz (46. J. Klenk), Spajic, Baki, Reuther (78. Lorenz), Wich (63. Pollak)

Nach dem Pokalsieg müssen die Frauen des TSV Crailsheim in der Regionalliga Süd nun zum angriffsstarken FFC Wacker München. Es wird keine einfache Partie werden – darüber ist sich das Coaching-Team mit Martin Grund, Edgar Klärle und Marco Schmitt einig. Nach der Niederlage am Volksfestsonntag gegen Eintracht Frankfurt galt es zuerst einmal, die Mannschaft wieder aufzurichten. Dazu nahm man die zweite Halbzeit gegen die Hessinnen als Beispiel. Wie sich das Team nach dem 0:3-Rückstand in das Spiel zurückgekämpft hat, zeigt, dass die Moral in der Truppe stimmt und man sich in der Regionalliga eigentlich vor keinem Gegner fürchten muss.

Allerdings gibt es schon wieder einige Verletzungssorgen in der Mannschaft. Neben Bianca Uhl, Theresa Frech und Julia Specht sind nun auch Celia Kirbach und Anna Horwath angeschlagen. Es ist fraglich, ob sie am Sonntag auflaufen können.

Der FFC Wacker München steht in der Tabelle mit drei Siegen und zwei Niederlagen zwei Punkte vor den Hohenloherinnen. Bei einem Erfolg in München könnte der TSV den Gegner überflügeln. Das sollte auch das Ziel sein. Mit 11:11 Toren weisen die Hauptstädterinnen eine ausgeglichene Torbilanz auf. Diese zeigt, dass die Wacker-Frauen in der Defensive durchaus ihre Schwächen haben. So verloren sie zuletzt in Regensburg mit 0:3 recht deutlich und verhalfen den Domstädterinnen zum ersten Sieg in der Saison. Andererseits haben sie mit Julia Dietsch und Lisa Flötzner zwei durchschlagskräftige Spielerinnen, die weit vorne in der Torschützenliste der Regionalliga stehen.

Eventuell mit Viererkette

Normalerweise ist die Abwehr der Horaffen durchaus stabil, wenn sie auch sieben dunkle Minuten gegen Frankfurt hatte, aus denen drei Tore resultierten. Die Frage wird sein, ob man gegen einen offensivstarken Gegner nicht mit einer Viererkette spielen sollte. Dies wird jedoch nach dem Abschlusstraining vom Coaching-­Team entschieden. Mit einem schnellen Umschaltspiel sollte auch Wacker München unter Druck gesetzt werden können. Vielleicht gelingt es dem TSV zur Wiesn-Zeit, das Oktoberfest wird am Samstag eröffnet, drei Punkte aus der bayerischen Hauptstadt zu entführen.