Fußball Ellrichshausen droht Abstieg

Matzenbach / Von den Vereinen

Spfr. Leukershausen – FC Matzenbach 6:0 (2:0)

Tore: 1:0 Julian Stimpfig (40., FE), 2:0 Jannik Strehle (43.), 3:0 Thomas Kreidl (58), 4:0 Andreas Fohrer (62.), 5:0 Piotr Tobola (70.), 6:0 Martin Quint (85.)

Die Gastgeber begannen die Partie ballsicherer als die letzten Wochen. Bis auf gelegentliche Torannäherungen der Gäste hatte Leukershausen den ersten Durchgang komplett unter Kontrolle. In der 40. Minute wurde Jan Schöller regelwidrig im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Julian Stimpfig gewohnt souverän. Kurz vor dem Pausenpfiff vollendete Jannik Strehle einen schönen Spielzug mit dem 2:0. Im zweiten Durchgang kämpften die Gäste zwar wacker, jedoch wussten die Platzherren jeden Angriffsversuch gekonnt zu vereiteln. Auf der Gegenseite fanden die Abwehrreihen der Oberländer kein Mittel, um die Stürmer der Sportfreunde zu stoppen. So kam es am Ende zu einem verdienten 6:0-Heimsieg.

SV Gründelhardt – TSV Crailsheim II 3:1 (2:1)

Tore: 1:0 Adrian Reichert (26.), 1:1 Cengiz Korkmaz (28.), 2:1 Fabian Geier (34.), 3:1 Jens Kettemann (66.)

Die Gäste waren zu Beginn die bessere Mannschaft. Die beste Chance hatte Sebastian Krüger, doch er scheiterte an Andreas Kolb im Tor von Gründelhardt. In der 26. Minute ging der SVGO in Führung. Adrian Reichert versenkte einen Freistoß aus 20 Metern im Tor. Nur zwei Minuten später glich Cengiz Korkmaz per Kopf aus. Gründelhardt war nun besser im Spiel, und einen schön vorgetragenen Angriff schloss Fabian Geier nach einer Flanke von Tim Hertfelder zur 2:1-Halbzeitführung ab. Nach dem Seitenwechsel war Gründelhardt die bessere Mannschaft und Jens Kettemann erhöhte auf 3:1, wobei er einen Schuss von Mark Eiberger ins Tor lenkte. Die Heimelf hatte noch Chancen, das Ergebnis höher zu gestalten, doch vergab einige Chancen.

KSG Ellrichshausen – SC Bühlertann 0:1 (0:1)

Tor: 0:1 Swen Köbler (6.)

Per Sonntagsschuss stellte Swen Köbler bereits nach sechs Minuten den Gästesieg sicher. In einem recht ausgeglichenen Spiel fehlte dem Tabellenletzten die Durchschlagskraft. Im Abschluss blieb die Ilgenfritz-Truppe wie so oft harmlos. Auch nach der Pause änderte sich wenig am Spielverlauf. KSG-Keeper Bohnet hielt seine Mannschaft mit einer guten Reaktion im Spiel. Auf der anderen Seite verzog Marc Schön nur knapp. So muss sich die KSG wohl endgültig in Richtung Kreisliga B verabschieden. – Reserven: 0:4

Spvgg Satteldorf II – TV Rot am See 2:4 (1:1)

Tore: 1:0 Eduard Braun (15.), 1:1 Sven Maier (43.), 2:1 Kevin Molodovski (61.), 2:2 Julian Wacker (75.), 2:3 Dennis Schnurr (90.), 2:4 Julian Wacker (90.+2)

Erst in den letzten Minuten wurde das Spiel zugunsten der Gäste entschieden. Dennis Schurr und Julian Wacker nutzten die sich ergebenden Konter zum etwas glücklichen Sieg in den Schlussminuten.

TSV Ilshofen II – FC Matzenbach 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 Stefan Freimüller (81.)

In einem schwachen Spiel gewann die Verbandsligareserve des TSV Ilshofen letztendlich verdient mit 1:0. Torschütze zum goldenen Tor war der eingewechselte Stefan Freimüller. Schiedsrichter Andreas Bopp aus Jagstzell zeigte eine gute Leistung. – Reserven 4:1

TSV Gerabronn – Spvgg Hengstfeld 2:1 (1:0)

Tore: 1:0 Chris Dumalski (44.), 1:1 Oliver Kreft (75.), 2:1 Danny Thomas (89., HE)

Sommerfußball mit einem Arbeitssieg für die Heimelf gegen tiefstehende Gäste sahen die Zuschauer in Gerabronn. Nach Pass von Julian Riedl erzielte Chris Dumalski mit einem schönen Linksschuss den Führungstreffer kurz vor der Halbzeitpause. Einen Konter schloss Oliver Kreft zum zwischenzeitlichen Ausgleich ab. In der 88. Minute verwandelte Danny Thomas einen Handelfmeter zum 2:1-Endstand. – Reserven: 5:2

SV Brettheim – SV Ingersheim

1:2 (1:1)

Tore: 1:0 Simon Keitel (18.), 1:1 Daniel Rilk (27.), 1:2 Eigentor (65.)

Einen Big-Point im Abstiegskampf landete der SV Ingersheim in Brettheim. In einem insgesamt ausgeglichenen Spiel waren die Gäste etwas griffiger und verdienten sich so den knappen Sieg. Nachdem bereits in den ersten Minuten hüben wie drüben je eine hundertprozentige Einschussmöglichkeit ungenutzt blieb, machte es Brettheims Simon Keitel nach feinem Zuspiel von Raphael Waldmann besser und brachte seine Farben in Front. Der Ausgleich per verdecktem Schuss aus dem Rückraum durch Daniel Rilk ließ aber nicht lange auf sich warten. Bis zur Pause hätte Brettheim dann wieder mit einem Tor in Front gehen können, gute Möglichkeiten blieben jedoch ungenutzt. Nach der Pause war Ingersheim spielbestimmend und verdiente sich den Führungstreffer. Im Anschluss versuchte Brettheim noch zum Ausgleich zu kommen – zu kopflos aber war das Anrennen gegen eine gut gestaffelte Gästedefensive. Letztendlich scheiterten Boris Laukenmann am Aluminium, und auch Patrick Walter konnte aus sechs Metern den Ball nur knapp neben das Gehäuse setzen. Auch Ingersheims Konter blieben erfolglos. – Reserven: 2:3

SV Westgartshausen – Spfr. Leukershausen 2:1 (0:0)

Tore: 1:0 Bernd Brenner (50.), 1:1 Fabian Geier (56.), 2:1 Eigentor (61.)

In einem guten Spiel holte Westgartshausen einen knappen, aber aufgrund der zweiten Hälfte hochverdienten Sieg. In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel, in dem jedoch die Einheimischen die besseren Möglichkeiten hatten. Andreas Klein, der frei vor dem Gästekeeper vergab, und Orhan Ersoy, bei dessen Kopfball ein Gästespieler auf der Linie rettete, waren die besten. Kurz vor der Pause war dann plötzlich Ozan Vuran frei vor Sascha Wagner, scheiterte jedoch an jenem. Anfang der zweiten Hälfte erzielte Bernd Brenner nach schönem Zuspiel von Andreas Klein die Führung. Kurz darauf gelang Fabian Geier mit einem Schuss aus 20 Metern der Ausgleich. Nur wenige Minuten später schoss Oliver Krauß, der vor dem einschussbereiten Andreas Klein retten wollte, den Ball ins eigene Netz zum 2:1. Danach hatte der SVW noch mehrere sehr gute Möglichkeiten, jedoch verhinderte der gute Gästekeeper und die Latte einen weiteren Treffer. – Reserven 0:4

TSV Vellberg – TSV Crailsheim

1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Rudolph Krebs (44.), 0:2 Christian Focke (55.), 1:2 Fabian Zitterbart (69.), 1:3 Doudou Faye (84.)